Центробанк Азербайджана оставил учетную ставку без изменений (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики (ЦБА) учетная ставка сохранена без изменений на уровне 7,25 процента, нижняя граница коридора процентных ставок - 6,25 процента, а верхняя - 8,25 процента.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, решение было принято с учётом соответствия фактической инфляции прогнозной траектории, сопоставления прогнозируемой инфляции с целевым уровнем (4±2 процента), возможного влияния последних глобальных экономических процессов, внутреннего макроэкономического состояния, а также передачи эффектов решений денежно-кредитной политики.

Годовая инфляция движется в соответствии с прогнозируемой траекторией. В апреле 2025 года годовая инфляция составила 6,3 процента, а месячная - 0,3 процента. Годовой рост цен по продовольственным товарам и услугам составил 7,6 процента, а по непродовольственным товарам - 2,7 процента. Годовая базовая инфляция составила 4,8 процента.

В последние месяцы сохраняется высокая неопределённость в отношении внешних факторов, влияющих на инфляцию. По данным Международного валютного фонда, в апреле 2025 года индекс цен на сырьевые товары снизился на 1 процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,6 процента в годовом выражении. Средневзвешенная годовая инфляция торговых партнёров в апреле текущего года составила 9,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Номинальный эффективный курс маната по ненефтегазовому сектору в мае 2025 года остался стабильным по сравнению с маем предыдущего года.

Показатели внешнеэкономической деятельности остаются благоприятными. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, по итогам четырех месяцев 2025 года зафиксировано положительное сальдо внешнеторгового баланса. Прогноз профицита текущего счета платежного баланса по итогам 2025 и 2026 годов остается неизменным.

Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учетом процессов, происходящих на финансовых рынках, и изменений в позиции ликвидности банковской системы. На краткосрочном денежном рынке средние проценты движутся в пределах процентного коридора Центрального банка. Среднесуточный уровень индекса AZIR в мае и июне составил 6.7 процента.

Центральный банк, учитывая анализ процессов на межбанковском денежном рынке и передовой международный опыт, в тесном сотрудничестве с экспертами Европейского банка реконструкции и развития разработал и утвердил новые, более совершенные правила расчёта индекса AZIR.

Начиная с апреля, депозитные аукционы, проводимые Министерством финансов с целью размещения свободных остатков единого казначейского счёта в коммерческих банках, способствовали росту ликвидности в банковском секторе и оказали понижающее воздействие на индекс AZIR. Напомним, что в большинство месяцев второй половины прошлого года увеличение остатков на счетах правительства оказывало повышающее влияние на краткосрочные процентные ставки.

В этих условиях Центральный банк активизировал операции на открытом рынке, и значительная часть избыточной ликвидности была стерилизована с помощью недельных операций, которые становятся основным инструментом регулятора. Для повышения эффективности стерилизационных операций в операционную структуру денежно-кредитной политики были внесены изменения — семидневная операция РЕПО заменена на семидневную депозитную операцию. Активность на денежном рынке остаётся высокой: за первые пять месяцев 2025 года объём сделок на необеспеченном рынке вырос в 1,6 раза, а их количество — в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С момента последнего заседания изменения в балансе рисков инфляции в основном были связаны с внешней средой. Процессы, происходящие в глобальной торговле, усиливают колебания на товарных и финансовых рынках. В этих условиях к внешним факторам риска относятся рост инфляции в странах — основных торговых партнёрах, снижение индекса доллара и укрепление номинального эффективного курса с низкими темпами. Среди внутренних факторов риска, способных усилить инфляцию, можно отметить как рост издержек, так и избыточное увеличение совокупного спроса.

Кроме того, возможное влияние кредитной активности на совокупный спрос и уровень цен постоянно находится под контролем. В целом, вклад внутренних факторов в инфляционные прогнозы на 2025–2026 годы оценивается как низкий. Согласно базовому сценарию, прогноз остаётся без изменений: годовая инфляция в 2025 и 2026 годах будет находиться в пределах целевого диапазона.

В целом, действующая денежно-кредитная политика направлена на поддержание инфляции в пределах целевого диапазона и стабилизацию инфляционных ожиданий. Снижение неопределённости во внешней инфляционной среде может создать условия для снижения учетной ставки на следующем заседании.

Решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учётом фактической и прогнозируемой инфляции, а также динамики внешних и внутренних факторов риска. Центральный банк и впредь будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения ценовой стабильности.

Информация о следующем решении по параметрам процентного коридора будет обнародована 23 июля 2025 года и в связи с этим будет проведена пресс-конференция.

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