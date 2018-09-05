Госпогранслужба Азербайджана задержала трех наркокурьеров с более 2,5 кг наркотиков (ФОТО)

5 сентября 2018 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Управление следствия и расследования Государственной пограничной службы Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении трех задержанных - Алиева Халида Байрам оглу, Байрамова Фуада Гасанага оглу и Хосурова Руфата Ризван оглу, за попытку провоза 2,650 килограммов наркотических средств (одного килограмма тирьяка, одного килограмма гашиша и 0,650 килограмма гашиша) и 285 штук таблеток метадона. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, распространенном в среду.

После принятия решения об их задержании и, услышав команду пограничников "Стой", лица попытались скрыться, но после предупредительного выстрела в воздух они были задержаны", - говорится в сообщении.

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