Возбуждено уголовное дело по факту гибели 8 человек в тяжелом ДТП в Масаллы

9 июля 2019 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с тяжелым ДТП в Масаллинском районе, приведшим к гибели восьми человек, возбуждено уголовное дело.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы Государственного управления дорожной полиции республики Руфат Гулиев.

По словам главы пресс-службы, ДТП произошло сегодня в семь часов утра на 135-м километре автотрассы Аялт-Астара: «Следовавший в направлении Астары микроавтобус марки Mercedes (99-LH-458) столкнулся с ехавшим в том же направлении грузовиком КАМАЗ (10-MG-329). В результате погибли восемь, и ранен один человек. По факту проводится следствие».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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