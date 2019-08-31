В ДТП в Сальяне погибли два человека

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП, произошедшего вчера вечером в Сальянском районе, два человека скончались на месте, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

В министерстве также сказали, что пострадавшая в ДТП женщина помещена с переломом плечевой кости в реанимационное отделение Билясуварской центральной районной больницы. Ее состояние расценивается как средней степени тяжести.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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