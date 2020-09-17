Генпрокуратура распространила информацию об учительнице, совершившей суицид в Баку

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с учительницей, совершившей суицид в Баку.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, в СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что учительница начальных классов средней школы № 121 Наида Исаева совершила суицид, выбросившись из многоэтажного здания в Наримановском районе столицы.

"Сообщаем, что в Наримановскую районную прокуратуру поступила информация о том, что жительница поселка Говсан Сураханского района Баку Наида Исаева около 15:00 16 сентября совершила суицид, выбросившись с 16-го этажа многоэтажного здания по адресу улица Ашуга Моллы Джума в Наримановском районе столицы.

Сотрудники прокуратуры немедленно выехали на место происшествия и с участием судмедэксперта осмотрели место происшествием и труп, были выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По факту в Наримановской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 УК Азербайджана (доведение до самоубийства).

По делу назначены соответствующие экспертизы, установлен и допрошен круг свидетелей, а также осуществлены другие процессуальные действия.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования в рамках данного уголовного дела", - сказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

(Текст: Турал Гараджаев)