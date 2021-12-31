В Сальяне произошел пожар в одноэтажном доме, один человек отравился дымом

БАКУ /Trend/ - В селе Гарабаглы Сальянского района произошел пожар в одноэтажном доме площадью в 120 кв.м., сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

Согласно информации, сгорела крыша дома из камыша на площади 60 кв.м. В результате пожара один человек отравился от дыма и был госпитализирован.

Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.