В Сальяне произошел пожар в одноэтажном доме, один человек отравился дымом
БАКУ /Trend/ - В селе Гарабаглы Сальянского района произошел пожар в одноэтажном доме площадью в 120 кв.м., сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.
Согласно информации, сгорела крыша дома из камыша на площади 60 кв.м. В результате пожара один человек отравился от дыма и был госпитализирован.
Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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