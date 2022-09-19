В сумгайытском поселке найдены боеснаряды (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация об обнаружении в поселке Г.З. Тагиева города Сумгайыт боевых снарядов.

Об этом говорится в распространенной в понедельник совместной информации пресс-служб Генеральной прокуратуры и МЧС Азербайджана, передает Trend.

В связи с поступившей информацией на место происшествия немедленно была отправлена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска министерства.

При осмотре места происшествия после принятия соответствующих мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены и изъяты 23 боевых снарядов, а именно восемь 56-миллиметровых ракетных снарядов, один 70-миллиметровый ракетный снаряд, шесть 122-миллиметровых пушечных снарядов OF-56, один 152-миллиметровый пушечный снаряд OF-29, один 125-миллиметровый танковый снаряд OF-26, пять танковых снарядов BM-15 и один 82-миллиметровый минометный снаряд. Снаряды были вывезены с территории для нейтрализации специалистами.

Других опасных или подозрительных предметов на территории и в окрестностях не обнаружено, говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)