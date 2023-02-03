В Каспийском море обнаружены мешки с наркотиками (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 15:05 1 февраля в результате взаимодействия наблюдательного пункта береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана и пограничного патрульного корабля на рейде в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 11,4 милях от берега Астаринского района, были обнаружены два мешка, прикрепленные к якорю промышленного типа.

Об этом сообщили в пятницу Trend в пресс-службе ГПС Азербайджана.

При осмотре мешков было обнаружено и изъято 12 килограммов 60 граммов наркотического вещества - марихуаны.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)