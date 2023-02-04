Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана - Госпогранслужба (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств сотрудниками пограничных отрядов "Горадиз" и "Гёйтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) предотвращена контрабанда 18 килограммов 610 граммов наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Как сообщили Trend в ГПС, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 2 февраля в 11:45 на служебной территории пограничной заставы, расположенной вблизи села Деман Ярдымлинского района, в свертке были обнаружены наркотические средства общим весом 3 кг 310 граммов (3 кг 210 граммов марихуаны и 100 граммов опиума), 3 февраля в 03:50 часов на служебной территории пограничной заставы, расположенной вблизи села Газахлар Физулинского района, были обнаружены и изъяты 2 свертка, внутри которых было наркотическое средство - марихуана, общим весом 15 килограммов 300 граммов.

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.