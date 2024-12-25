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Кыргызстан готов направить помощь в связи с авиакатастрофой самолета AZAL в Актау - МЧС

Происшествия Материалы 25 декабря 2024 14:06 (UTC +04:00)
Кыргызстан готов направить помощь в связи с авиакатастрофой самолета AZAL в Актау - МЧС
Фото: МЧС Кыргызстана

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК/Trend/- Кыргызстан готов направить помощь в связи с крушением вблизи города Актау (Казахстан) пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), летевшего сегодня из Баку в Грозный.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Бообек Ажикеев.

"Я держу тесную связь с главами МЧС Казахстана Чингисом Сайрановичем и Азербайджана Кямаледдином Фаттаховичем. Наши спасатели находятся в полной боевой готовности для оказания помощи в связи с крушением самолета. При необходимости мы готовы направить дополнительные силы и ресурсы для поддержки спасательных работ. Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики ведет тесную работу с министерством иностранных дел КР и соответствующими органами для уточнения всех обстоятельств происшествия и оказания помощи нашим гражданам", - сказал министр.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

В министерстве транспорта Казахстана отметили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - России.

В AZAL сообщили, что на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 67 человек - 62 пассажира и 5 членов экипажа.

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