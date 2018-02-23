Президент Ильхам Алиев повысил сумму социальных пособий

23 февраля 2018 19:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о повышении суммы социальных пособий.

В распоряжении говорится, что с целью улучшения благосостояния и усиления социальной защиты населения с 1 марта 2018 года сумма социальных пособий, установленная указом Президента «О повышении суммы социальных пособий» от 29 августа 2013 года, повышается в среднем на десять процентов.

Кабинету министров поручено в течение одного месяца подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим распоряжением и представить главе государства; в течение одного месяца привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением и в трехмесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением и проинформировать Кабмин Азербайджана.

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