В Баку начало работу совещание старших должностных лиц стран-членов Движения неприсоединения

3 апреля 2018 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку начало работу совещание старших должностных лиц стран-членов Движения неприсоединения.

Азербайджан на заседании представляет постоянный представитель страны в ООН Яшар Алиев.

Встреча является подготовительной к заседанию министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения.

Заместитель главы МИД Венесуэлы Рубен Дарио Молина, который председательствует на конференции, отметил, что намерения и принципы Движения неприсоединения способствуют стабильному развитию стран-участниц организации.

Он отметил, что Движение неприсоединения является платформой для продвижения мира и безопасности.

Яшар Алиев, в свою очередь, отметил, что Движение играет большую роль в решении региональных и социальных вопросов.

Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку пройдет промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

В конференции примут участие страны-участницы Движения неприсоединения, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателей при Движении, приглашенные в качестве гостей представители стран и организаций.

В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении.

В министерской конференции Движения неприсоединения в Баку примет участие более 800 участников.

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