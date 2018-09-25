Азербайджан достиг больших успехов в осуществлении Целей устойчивого развития - ООН

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане идет процесс национализации Целей устойчивого развития, и очень хорошо, что некоторое время назад глава государства создал Национальный координационный совет по устойчивому развитию Азербайджана.

Об этом во вторник на международной конференции на тему «Роль Милли Меджлиса в осуществлении целей устойчивого развития в Азербайджане» сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи.

По его словам, создание такого Совета может стать большим вкладом в достижение Целей устойчивого развития.

В то же время на парламент, сказал Исакзаи, ложится большая работа.

«В этом направлении уже состоялось несколько мероприятий, и считаю, что они будут иметь продолжительный характер. Потому что в мире все еще существуют серьезные проблемы, связанные с Целями устойчивого развития, есть люди, которые страдают от бедности и голода. Поэтому каждая страна должна понимать свою ответственность в достижении Целей устойчивого развития, и очень хорошо, что в Азербайджане в этом направлении достигнуты большие успехи», - сказал резидент-координатор ООН.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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