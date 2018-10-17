В отчете ВЭФ о конкурентоспособности отражена устойчивость экономики Азербайджана - депутат

17 октября 2018 21:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В отчете Всемирного экономического форума о конкурентоспособности была отражена устойчивость экономики Азербайджана.

Об этом в среду сказал Trend член комитета Милли Меджлиса (парламента) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Миркишили отметил, что, по мнению Всемирного экономического форума, ослабевает процесс глобализации, развитие экономики в таких условиях определяется скоростью цифровой трансформации и ее готовностью к четвертой промышленной революции.

«В настоящее время главной проблемой для экономики большинства стран мира является адаптация к инновациям и обладание потенциалом к их применению», - сказал Миркишили.

По мнению депутата, средний показатель в мире в этой категории составляет 36 баллов. Азербайджан также набрал 36 баллов.

«Для многих стран мира основной проблемой остается слабое развитие гражданских институтов. В отчете средний балл в данной категории составляет 53 балла. Азербайджан же набрал 58 баллов и превысил средний показатель в мире», - добавил Миркишили.

Депутат сказал, что в отчете этого года Азербайджан улучшил показатели по 19 направлениям.

«В основном это такие показатели, как уменьшение числа коррупционных инцидентов, обеспечение питьевой водой, число пользователей интернета, право на труд, выдача внутренних кредитов предпринимателям, малое количество расходов для начала бизнеса, большое число научных изданий, увеличение обращений за патентами, увеличение расходов на научные исследования и т.д. В целом по многим показателям Азербайджан занял ведущие места среди стран мира», - отметил депутат.

По его словам, Азербайджан занял первое место по уровню энергообеспечения населения, по уровню услуг морских портов – 29-е место, по числу пользователей интернета - 26-е место, по уровню цифровых навыков населения – 15-е место, по эффективности воздействия налогов и субсидий на конкуренцию – 20-е место и так далее.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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