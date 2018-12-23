Омар Эльдаров: Благодаря деятельности Президента Ильхама Алиева Баку превратился в центр межкультурного, межцивилизационного и межрелигиозного диалога

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одной из самых динамично развивающихся стран мира во всех сферах жизни, в том числе в сфере культуры и искусства. Об этом сказал Trend выдающийся скульптор-монументалист, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалер орденов «Гейдар Алиев», «Истиглал», «Шохрат», «Шараф», народный художник Омар Эльдаров.

По его словам, благодаря деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева Баку превратился в центр межкультурного, межцивилизационного и межрелигиозного диалога.

«Всегда говорил, и буду говорить: В изобразительном искусстве, так же, как и в музыке, у нас удивительно талантливый народ. Но если этим талантам не создавать условия для развития, то они так и не смогут реализовать свой потенциал. В нашей стране созданы все условия для развития и претворения идей в жизнь, построено множество дворцов и центров культуры, проводятся международные фестивали – Габалинский, имени Ростроповича, Гара Гараева, Бюльбюля и других выдающихся деятелей», - сказал Эльдаров.

Он отметил, что деятели культуры и искусства постоянно чувствуют заботу и внимание Президента Азербайджана Ильхама Алиева, отмечаются почетными званиями, президентскими стипендиями и наградами.

«Особое внимание национальной культуре и искусству, его широкой пропаганде во всем мире уделяется Первым вице-президентом Азербайджана, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Со стороны Президента Азербайджана и Первого вице-президента я всегда видел высокую оценку моего труда, представителей культуры и искусства. Хочу пожелать Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и дальнейших успехов во имя процветания Азербайджана», - сказал Омар Эльдаров.

(Автор: Вугар Иманов)

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