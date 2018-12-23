Омар Эльдаров: Благодаря деятельности Президента Ильхама Алиева Баку превратился в центр межкультурного, межцивилизационного и межрелигиозного диалога

23 декабря 2018 22:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одной из самых динамично развивающихся стран мира во всех сферах жизни, в том числе в сфере культуры и искусства. Об этом сказал Trend выдающийся скульптор-монументалист, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалер орденов «Гейдар Алиев», «Истиглал», «Шохрат», «Шараф», народный художник Омар Эльдаров.

По его словам, благодаря деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева Баку превратился в центр межкультурного, межцивилизационного и межрелигиозного диалога.

«Всегда говорил, и буду говорить: В изобразительном искусстве, так же, как и в музыке, у нас удивительно талантливый народ. Но если этим талантам не создавать условия для развития, то они так и не смогут реализовать свой потенциал. В нашей стране созданы все условия для развития и претворения идей в жизнь, построено множество дворцов и центров культуры, проводятся международные фестивали – Габалинский, имени Ростроповича, Гара Гараева, Бюльбюля и других выдающихся деятелей», - сказал Эльдаров.

Он отметил, что деятели культуры и искусства постоянно чувствуют заботу и внимание Президента Азербайджана Ильхама Алиева, отмечаются почетными званиями, президентскими стипендиями и наградами.

«Особое внимание национальной культуре и искусству, его широкой пропаганде во всем мире уделяется Первым вице-президентом Азербайджана, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Со стороны Президента Азербайджана и Первого вице-президента я всегда видел высокую оценку моего труда, представителей культуры и искусства. Хочу пожелать Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и дальнейших успехов во имя процветания Азербайджана», - сказал Омар Эльдаров.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"75&75": юбилей мастера Арифа Гусейнова в кругу друзей и коллег (ФОТО)
Культура 19 октября 16:21
Великолепные произведения живописи Асафа Джафарова, на которых нужно учиться (ФОТО)
Культура 27 сентября 2017 11:42
В Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО)
Культура 17 августа 2017 20:20
Работы скульпторов-патриархов Азербайджана и Грузии представлены в Тбилиси (ФОТО)
Культура 21 июня 2017 13:43
Давуд Кязимов – отзывчивый человек и легендарный живописец (ФОТО)
Культура 24 мая 2017 10:11
Xalq Bank презентовал издание о жизни и творчестве скульптора–шехида Самира Качаева (ФОТО)
Культура 17 декабря 2016 13:09
Лента новостей
Названы самые ожидаемые автомобили 2019 года
В мире 21:46
Аэропорт Гатвик объявил награду за информацию о запустивших дроны
Европа 21:38
Трамп заявил, что "долго и продуктивно" говорил с Эрдоганом о Сирии
США 21:30
В Национальной арене гимнастики представлено потрясающее шоу "Белоснежка и семь гномов" (ФОТО)
Общество 21:14
Франция сохранит военное присутствие в восточном Средиземноморье
Европа 20:59
Макрон сожалеет о решении США вывести войска из Сирии
Европа 20:29
В Китае сообщили о прогрессе в торговых переговорах с США
Китай 19:58
В Таиланде могут ввести обязательную медстраховку для иностранцев с годовой визой
Другие страны 19:33
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у острова Суматра
Другие страны 19:10