Президент Ильхам Алиев принимает участие в VII Глобальном Бакинском форуме (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В четверг в столице Азербайджана открылся VII Глобальный Бакинский форум на тему «Новая внешняя политика мира», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия форума.

Сначала было сделано совместное фото.

Форум открыл сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на мероприятии с речью.

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют более 500 представителей 50 стран. На 10 сессиях, которые пройдут в рамках форума, будут обсуждены вопросы глобального и регионального значения.

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