Президент Ильхам Алиев увеличил численность сотрудников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в указ «Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана» от пятого сентября 2012 года.

Согласно изменению, численность сотрудников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана увеличена с 715 до 895 штатных единиц.

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