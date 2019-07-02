Азербайджан принимает важные шаги для защиты исторических памятников - представитель Индонезии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан принимает важные шаги для защиты мировых исторических и культурных памятников, а вклад правительства страны в защиту мирового культурного наследия неоспорим, сказал Trend директор управления культурного наследия и дипломатии Индонезии Наджамуддин Рамли, в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.

Рамли также сказал, что ожидания от этой сессии высоки и выразил уверенность в том, что на сессии будут приняты важные решения.

Напомним, что в Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сессии участвуют высокие официальные лица стран-членов ЮНЕСКО, в том числе, министры культуры, окружающей среды, туризма, в том числе, руководители международных организаций, главы совещательных органов ЮНЕСКО, постпредставители при ЮНЕСКО порядка 70 стран, а также специалисты по сферам архитектуры, наследия и окружающей среды.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список Всемирного наследия, в том числе, шесть природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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