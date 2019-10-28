В Бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова прошел традиционный международный «Географический диктант» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова состоялся международный «Географический диктант-2019», который уже пятый год проводится Русским географическим обществом, сообщает в понедельник Trend.

Бакинский филиал МГУ - одна из самых больших международных площадок проведения международного «Географического диктанта».

Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова, который в этом году отмечает 11-летие, уже давно стал площадкой для успешного претворения в жизнь крупных международных проектов и проведения мероприятий на высоком уровне. За эти годы, благодаря ректору Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, вице-президенту Национальной академии наук Азербайджана, академику Наргиз Пашаевой, университет добился больших успехов, став одним из лучших вузов Азербайджана. В Филиале функционируют шесть факультетов - прикладной математики, химии, филологии, психологии, экономический и физический, функционирует богатейшая библиотека, учебные и научные лаборатории оснащены самым современным оборудованием, позволяющим проводить экспериментальные исследования практически любой сложности, необходимые для обеспечения учебного процесса и проведения научно-исследовательской работы.

В Филиале созданы все условия, как для студентов, так и преподавателей. Занятия для студентов Филиала проводятся в просторных и технически оснащенных аудиториях, в кампусе имеется спортивный комплекс, желающим предоставляется общежитие. Помимо четырех уже функционирующих с 2012 года общежитий в кампусе Филиала, для московских преподавателей построено и сдано в эксплуатацию еще одно трехэтажное здание нового общежития. В общежитиях кампуса проживают более 200 студентов и 80 преподавателей МГУ. Бакинский филиал всегда уделяет особое внимание росту научного потенциала молодых исследователей как в области гуманитарных, так и фундаментальных наук. Уже четвертый год руководство МГУ выделяет для выпускников Филиала места в очной аспирантуре Московского государственного университета на бесплатной основе.

Можно перечислить множество достижений, которых смог добиться Филиал за довольно короткий период во всех областях учебной и научно-академической деятельности, как в нашей стране, так и за её пределами. Именно учитывая все успехи и достижения вуза, руководство Русского географического общества обратилось к ректору Филиала, академику Наргиз Пашаевой с инициативой о проведении очередного «Географического диктанта» именно в Бакинском филиале МГУ. Как известно, впервые в Азербайджане «Географический диктант» был также проведен в Бакинском филиале МГУ.

В этом году международный «Географический диктант» в Бакинском филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова проводился в третий раз и вновь вызвал большой интерес школьников, студентов, представителей разных поколений и специальностей. Все модераторы, задействованные в аудиториях для проведения диктанта, были профессорами и доцентами МГУ им. М.В.Ломоносова. В своих комментариях участники диктанта и модераторы отметили высокий уровень организации и проведения диктанта в Бакинском филиале МГУ, важность реализации проекта в Азербайджане.

Модератор Географического диктанта, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры дифференциальной геометрии и приложения МГУ имени М.В. Ломоносова Денис Ильютко: «Географический диктант не только событие международного масштаба, но еще и образовательный досуг, позволяющий узнавать много нового и интересного, расширить кругозор. На протяжении трех лет Международный географический диктант в Бакинском филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова вызывает большой интерес как подрастающего поколения и молодежи, так и людей среднего возраста и пожилых людей. Это говорит об интересе общественности к данному проекту, который надо проводить ежегодно».

Модератор Географического диктанта, доктор физико-математических наук, профессор кафедры дифференциальной геометрии и приложения МГУ имени М.В. Ломоносова Григорий Чечкин: «Бакинский филиал МГУ – это самая крупная площадка в Азербайджане, где проводится Международный географический диктант, и в третий раз все также организовано на самом высоком уровне. Для участников созданы самые комфортные условия в больших аудиториях вуза. Реализация проекта в Бакинском филиале МГУ оказывает большое влияние, в первую очередь, на имидж самого вуза, где обучение организовано на мировом уровне во всех сферах преподавания, а во-вторых, способствует дальнейшему укреплению отношений между странами в образовательной сфере, дружбе и взаимопониманию между народами».

Участниками диктанта стали все желающие, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Причем, самому юному участнику было 11 лет, а старшему – 75 лет.

Руфат Гасымов, Азербайджанский государственный экономический университет, профессор кафедры русской экономической школы: «Мне уже 75 лет и принимать участие в диктанте вместе с молодежью дает мне своеобразный стимул. Никто не может сказать, что он все знает. Поэтому, независимо от возраста, человек должен всю жизнь учиться, чтобы затем передавать свои знания и опыт следующим поколениям. Очень радует, что в диктанте принимает участие большое количество школьников и студентов – это наше будущее, и чем интеллектуальнее они будут, тем лучше будет развиваться Азербайджан».

Анар Аскеров, ученик школы №18, 11 лет: «С шести лет у меня большая тяга к географии, мысленно всегда путешествую по странам и городам, когда смотрю на карту или глобус. Это очень занимательно - изучать страны, моря, горы, реки, то, где они находятся и что собой представляют. География - это красочное и занимательное описание жизни нашей планеты».

Селин Мамедова, ученица школы №134, 15 лет: «Впервые принимаю участие в диктанте и для меня это имеет большое значение, так как география - мой самый любимый предмет в школе. Благодаря географии мы можем узнать много интересного о нашей планете, об уникальности различных мест нашей Земли, а также о климате, растительности, животном мире. Без знаний географии трудно ответить на многие, даже повседневные, вопросы. Поэтому считаю проведение диктанта очень важным событием в нашей образовательной сфере».

Географический диктант проводился на русском языке и на добровольной основе. Перед началом были показаны интересные видеоматериалы, подготовленные Русским географическим обществом, которые были встречены участниками диктанта с большим интересом. Каждый вариант диктанта состоял из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов, так называемый "географический ликбез", была составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребовала применения образного мышления, системной логики и эрудиции. В разработке заданий диктанта и проверке работ участвовали специалисты в областях географии и создания интеллектуальных игр. Перед началом каждый участник получил в распечатанном виде бланк для написания диктанта, бланк с заданиями и устную инструкцию по его заполнению. Время выполнения заданий участниками диктанта – не более 45 минут. Общее время проведения диктанта, включая инструктирование участников – 60 минут. Каждому участнику был присвоен индивидуальный идентификационный номер, вписываемый в бланк для написания диктанта при его получении. Данный номер также дублируется в виде отрывного листка, который остается у участника диктанта. По нему участник может проверить свой результат на сайте http://dictant.rgo.ru. Каждый участник сможет узнать свой результат по индивидуальному одиннадцатизначному номеру 29 ноября 2019 года.

Отметим, что впервые «Географический диктант» прошел в 2015 году по инициативе председателя Попечительского Совета РГО, президента Российской Федерации В.В. Путина. Диктант имеет своей целью популяризацию географических знаний. Всего в «Географическом диктанте – 2018» приняли участие более 376 тысяч человек, что значительно превысило результат 2017 года – 260 тысяч. Акция проходила в 97 государствах.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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