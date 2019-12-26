Президент Ильхам Алиев наградил группу работников Госнефтефонда

26 декабря 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении работников Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

Согласно распоряжению, по случаю 20-летия Государственного нефтяного фонда Азербайджана награждаются нижеуказанные работники Фонда:

Орденом "Эмек" 3-й степени:

Мамедов Рауф Ахмедович

Медалью "Терегги":

Агаева Саида Рамис гызы

Бахрамов Бахруз Фарман оглу

Джавадов Ровшан Назим оглу

Алиева Джамиля Араз гызы

Ибрагимов Заур Сейфулла оглу

Керимова Ламия Адалат гызы

Манафов Исмаил Самуд оглу

Мамедов Рагим Фикрет оглу

Мустафаев Расим Вагиф оглу

Мустафаева Чеменгюль Бахадур гызы

Пшеничный Вадим Александрович

Зейналов Аллахверди Нариман оглу.

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