Изменены должности судей и председателей судов первой инстанции Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о некоторых вопросах, связанных с изменением должностей судей и председателей ряда судов первой инстанции.
В распоряжении говорится:
1. В связи с изменением должностей освободить от занимаемых должностей следующих судей и председателей судов:
Абыева Наримана Ибрагим оглу - от должности судьи Сумгайытского городского суда
Ахундова Эмина Тахир оглу - от должности судьи Низаминского районного суда города Гянджа
Ахундову Зейнаб Али гызы - от должности судьи Хазарского районного суда города Баку
Бурджаева Имрана Рамазан оглу - от должности судьи Сабунчинского районного суда города Баку
Алиева Эмина Зохраб оглу - от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку
Алиеву Айтен Гейдар гызы - от должности судьи Сабаильского районного суда города Баку
Гасанову Шалалу Акиф гызы - от должности судьи Насиминского районного суда города Баку
Гусейнова Араза Фиридун оглу - от должности судьи Ясамальского районного суда города Баку
Гусейнова Эльнура Гейдар оглу - от должности судьи Нахчыванского городского суда Нахчыванской Автономной Республики
Гусейнова Пярвиза Актив оглу - от должности судьи Насиминского районного суда города Баку
Гараеву Мехрибан Джафар гызы - от должности судьи Сабунчинского районного суда города Баку
Гасымова Фарруха Гусейнага оглу - от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку
Мамедова Джейхуна Башир оглу - от должности судьи Сумгайытского городского суда
Мамедова Рашада Сейлан оглу - от должности судьи Товузского районного суда
Новрузова Сахавата Гусейн оглу - от должности судьи Суда по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики
Османова Усамеддина Идаят оглу - от должности судьи и председателя Мингячевирского городского суда
Садигова Зульфугара Ахмед оглу - от должности судьи Абшеронского районного суда
Салманова Эльшана Физули оглу - от должности судьи Военного суда Нахчыванской Автономной Республики
Тагиева Хагани Гахраман оглу - от должности судьи Губинского районного суда
2. Назначить судьями и председателями судов первой инстанции следующих лиц:
Рзаева Рашида Шукюр оглу - судьей и председателем Хатаинского районного суда города Баку
Алиева Ислама Али оглу - судьей и председателем Ясамальского районного суда города Баку
Аббасова Натига Мехди оглу - судьей и председателем Агстафинского районного суда
Нуриева Мехмана Багыш оглу - судьей и председателем Джебраильского районного суда
3. Назначить судьями судов первой инстанции следующих лиц:
Гейдарова Фаига Ингилаб оглу - судьей Суда по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики
Мустафаева Этибара Мустафа оглу - судьей Бинагадинского районного суда города Баку
Тагиева Заура Музаффар оглу - судьей Хазарского районного суда города Баку
Керимли Рустама Лятиф оглу - судьей Сабунчинского районного суда города Баку
Асадову Тахиру Алиф гызы - судьей Сабунчинского районного суда города Баку
Сулейманову Шахлу Энвер гызы - судьей Сабаильского районного суда города Баку
Дашдамирова Рауфа Магеррамали оглу - судьей Ясамальского районного суда города Баку
Иманова Халига Халыг оглу - судьей Кюрдамирского районного суда
Алекберова Афгана Газанфар оглу - судьей Сумгайытского городского суда
Мамедова Эльчина Гудрат оглу - судьей Сумгайытского городского суда
Рзаева Кямиля Аллахгулу оглу - судьей Тертерского районного суда
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.
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