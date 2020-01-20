Дети-жертвы Кровавого января – Лариса Мамедова и Ильгар Ибрагимов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Независимость мы приобрели ценой крови, и фундамент государственности Азербайджана был заложен именно шехидами 20 Января. Однако по прошествии стольких лет преступники до сих пор не наказаны. Говорят, что шехидами становятся сыновья, защищающие свою Родину, но иногда ими становятся невинные дети...

Прошло 30 лет со дня кровавой бойни, учиненной вооруженными силами минобороны и МВД СССР. Невиданная по жестокости акция! В ночь с 19 на 20 января 1990 года, казалось, время замерло навсегда, и единственные звуки этого времени - нескончаемые пулеметные очереди, крики и стоны умирающих и раненых, пьяный гвалт солдатни, творившей кровавую вакханалию среди мирного города. Все это было сделано с подачи Михаила Горбачева, который "благословил" расстрел собственного народа, потому что жили мы тогда еще в СССР и считались единым целым.

"Ударные части" Советской Армии, разбавленные резервистами-армянами из Ставрополья и Краснодарского края, брали Баку, как вражескую крепость. Ввергнутый в шок город утром 20 января увидел асфальт, залитый кровью, которую не успевали смывать брандспойтами, раздавленные танками тела, месиво из человеческой плоти и искореженного металла. По официальным данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, следствием было установлено, что в результате этого преступления погибло 132 человека, ранено 612 человек, 841 человек был незаконно арестован. Уничтожено 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества...

Среди убитых людей разных национальностей были женщины, дети и старики. Среди них самые молодые - 13-летние Ильгар Ибрагимов и Лариса Мамедова... Они могли бы сейчас жить среди нас, воспитывать детей, жить и работать во благо своих семей, процветания Азербайджана...

Страшная ночь в памяти родителей павших продолжается и по сей день... Лариса Мамедова училась в 7-м классе 134-й школы Сабаильского района города Баку.

Фарман Мамедов, отец Ларисы, вспоминает: "Я работал начальником автоколонны в автобусном парке №2. Вечером 19 января в городе было неспокойно, и нам поручили вернуть в гараж все автобусы с вверенных нам маршрутов столицы Баку. Я находился вместе с дочерью Ларисой в 39-м автобусе. Она всегда была рядом со мной, ей нравилось кататься на автобусе. В тот вечер около нынешнего здания Президентского аппарата проходил митинг, народ требовал независимости Азербайджана. Было где-то 22:30, мы собирались ехать в гараж, но в это время по микрофону сообщили, что со стороны завода лейтенанта Шмидта солдаты хотят войти в центр столицы и нужна помощь народа, чтобы предотвратить это. По требованию народа, мы посадили людей в автобусы и поехали туда. Но когда поворачивали к заводу лейтенанта Шмидта, не доезжая до трамвайной линии, с трех сторон где-то метров с 20-25 нас стали расстреливать в упор. Крики ужаса, в автобусе появились убитые и раненые... В это время моя дочь находилась на заднем сиденье автобуса. Убило водителя, мы остановились, а в автобус ворвались солдаты, насильно вытащили всех на улицу, повалили на землю, стали избивать дубинками и прикладами автоматов. В этот момент я почувствовал сильную боль в ноге и понял, что тяжело ранен. Я начинал терять сознание. И вот когда кто-то поднял меня, чтобы отвезти в больницу, я увидел, что передо мной в пальто несут мою доченьку и потерял сознание. Спустя три дня я пришел в сознание и узнал, что моей дочери больше нет - она лежала в морге с биркой под номером 320... Независимость мы обрели ценой невинной крови, и фундамент государственности Азербайджана был заложен именно "шехидами" 20 Января, которые заслуживают звания национальных героев. Но прошло столько лет, а преступники до сих пор не наказаны. Более того, вызывает удивление тот факт, что палач Горбачев получил Нобелевскую премию мира".

Галина Мамедова, мать Ларисы, родом из Украины: "Ночью 19 января, когда в городе послышались автоматные очереди, я вышла на улицу, была сильно обеспокоена. Так и прождала их до утра, хотя дома оставались одни еще 4-х месячная Нармин и 5 -летний Эмин. А утром мне позвонили из больницы Семашко и сообщили, что супруг находится в тяжелом состоянии. Вместе с соседями я сразу поехала туда. В больнице кругом шум, крики, кровь, вместо освещения люди жгли газеты. Я не могла поверить, что такое может произойти. Нашла Фармана, потом стала искать по всем палатам мою Ларису. Меня пытались успокоить, мол, все в порядке, и доченька найдется... Но соседи нашли ее в морге и отвезли домой. Когда я вернулась, увидела окровавленное тело дочери, распахнутое пальто, покрытое битым стеклом, а лицо ее было обезображено царапинами... В ту ночь ребенок вышел из дома жизнерадостным. Последними ее словами были: "Я хочу с папой поехать, хочу народ и флаг увидеть". Я бы не отпустила ее в ту ночь, но она всегда рвалась быть с отцом, возила ему на работу еду, каталась на его автобусе и даже уходила вместе с ним на митинги. Я не ожидала такого. Даже по-человечески похоронить не дали и постоять у могилы. Когда хоронили, все время кричали: "Уходите быстрее. Опять солдаты стрелять начнут!". Лариса была очень послушным, домашним ребенком, всегда помогала мне по хозяйству, смотрела за маленькими детьми, была незаменимой. Потерять такого ребенка... Была дочь и нет ее... Не могу до сих пор поверить, и единственное, что хоть как-то успокаивает, что она живет в нашей памяти. Девочка ходила в кружок Дома пионеров и училась там рукоделию. А накануне своей смерти сшила детские пинетки и ночные рубашки для брата и сестры. Она была очень сердобольным ребенком. Даже когда в нашем переулке стояли солдаты на танках, и она должна была отнести пирожки отцу, Лариса сказала: " Мама, давай и солдатам отнесем. Они бедненькие, наверное голодные". А потом вернулась и сказала: "Теперь они с голоду не умрут...".

Ильгар Ибрагимов учился в 167-й средней школы Ясамальского района Баку, где во дворе уже много лет стоит его бюст, и школа названа его именем. Как дань уважения светлой памяти Ильгара, погибшего в ту ужасную ночь 30 лет назад, ученики этой школы сами следят за чистотой вокруг его бюста, сажают там цветы.



Седьмой "А" - класс, где учился Ильгар Ибрагимов, был одним из лучших. Здесь учились, пожалуй, самые активные, патриотично настроенные, умеющие ясно выражать свои мысли ребята. Считавшийся их лидером Ильгар остался в памяти учителей как симпатичный, тихий и заботливый ребенок. Учительница азербайджанского языка и литературы Севда Аджалова вспоминает, что мысли Ильгара о любви к родине были как у взрослого человека: "Никто не мог поверить в то, что они стреляли в детей. Но они не только стреляли, но и давили танками. Нам было очень плохо, когда мы пришли в школу и узнали о случившемся. Я видела его мать. Как же может выглядеть мать, которая потеряла своего ребенка?! Она и сегодня не престает оплакивать своего сына".

В школе, носящей имя Ильгара Ибрагимова, каждый год проводятся памятные мероприятия, посвященные трагедии 20-го января. Учителя обязательно рассказывают школьникам об Ильгаре.

Дети похоронены вместе с шехидами на Аллее шехидов (азерб. Şəhidlər Xiyabanı) - братская могила в Баку, где похоронены герои борьбы за независимость Азербайджана, жертвы трагедии Чёрного января и погибшие за Карабах.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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