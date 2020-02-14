Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия центра ASAN xidmət в Кюрдамире (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 12 февраля в 14:25)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил Кюрдамирский район.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в рамках поездки глава государства принял участие в открытии центра ASAN xidmət в Кюрдамире.

Помощник Президента – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехдиев проинформировали главу государства о центре.

Было сообщено, что строительство кюрдамирского комплекса ASAN Həyаt началось в июне 2018 года и завершилось в феврале 2020 года. На выделенной для комплекса ASAN Həyаt территории площадью 2,055 гектара созданы административное здание, детская площадка, фонтан, площадка для отдыха, автостоянка, дом чая на 124 места, летние кафе на 80 и 108 мест, сборное летнее кафе на 64 места, кинотеатр на 12 мест, ресторан на 191 место и ABAD Food Hall.

При оформлении фасадов были использованы самые современные немецкие технологии.

В кюрдамирском комплексе ASAN Həyаt установлены камеры видеонаблюдения, системы электронной очереди, 4 эскалатора, по 1 лифту в каждом административном здании и кинотеатре, система тушения пожара, централизованная система вентиляции, генератор, UPS.

Комплекс ASAN Həyаt построен в юго-восточной части села Атакишили Кюрдамирского района. На территории комплекса создана парковка для 100 автомобилей. Для отдыха граждан переданы в пользование большой парк, детская развлекательная площадка, а также закрытые зоны отдыха, в том числе кинотеатр и кафе.

Было отмечено, что число сотрудников в центре составит 259, а волонтеров - 45 человек. В региональном центре ASAN xidmət комплекса различные государственные органы, а также частные компании и учреждения будут оказывать 320 услуг. Наряду с более 540 тысячами 400 человек, прописанными в Кюрдамирском, Гаджигабульском, Агсуинском, Гейчайском, Уджарском и Зардабском районах, центр будет обслуживать всех граждан страны без территориальных ограничений.

Планируется, что в составе комплекса ASAN Həyаt начнет действовать четвертый по счету ABAD Food Hall. Здесь представителями ABAD будет организована выставка-продажа продукции, изготовленной непромышленным способом.

Глава государства открыл центр.

Было отмечено, что с начала функционирования центров ASAN xidmət количество обращений в них увеличилось, при этом коэффициент одобрения граждан еще более повысился. В 2019 году он составил 99,3 процента. Также было подчеркнуто, что на сегодняшний день гражданам зарубежных стран в электронном порядке было выдано 1 миллион 964 тысячи виз. Анализ показывает, что приезжающие в Азербайджан туристы остаются в нашей стране дольше, чем раньше.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с представленными в комплексе инновационными новшествами.

Было отмечено, что экзаменационная система "Умный водитель" позволяет в автоматизированной форме проводить практический тестовый экзамен для оценки водительских способностей лиц, обратившихся за получением водительского удостоверения. Лица, успешно сдавшие теоретический тестовый экзамен на получение водительского удостоверения, пройдя регистрацию в данной системе, записываются на практический тестовый экзамен, который предполагает езду по заранее определенному маршруту на автомобиле, оснащенном специальными приспособлениями и оборудованием. Автомобиль и дорожная инфраструктура оснащены специальными сенсорными приборами и приборами спутникового слежения, поэтому все нарушения правил, совершенные лицом, сдающим экзамен, автоматически регистрируются и передаются в центральную экзаменационную систему. Автоматизированная экзаменационная система в режиме реального времени готовит справку о том, сдал или не сдал тот или иной человек практический экзамен.

Было отмечено, что для повышения эффективности рассмотрения обращений граждан в центрах ASAN xidmət и обеспечения индивидуального подхода к каждому подготовлена платформа "Цифровая нервная система ASAN". Платформа собирает в единой базе сведения об использовании гражданами физических или электронных государственных услуг, их жалобах и предложениях и в режиме реального времени отражает подробную информацию о навыках граждан по использованию государственных услуг. Одновременно данная платформа, собирая всю информацию о сотрудниках ASAN xidmət, позволяет оценить их перформанс, проводить аналитические исследования и визуализировать отношения гражданин-государственная услуга-государственный служащий.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о едином интернет-портале государственных закупок. Было отмечено, что данный портал является платформой, позволяющей осуществлять государственные закупки в электронной среде через единую платформу. Основная цель портала заключается в усовершенствовании процесса закупок и повышении оперативности, а также обеспечении сотрудничества между государственным и частным секторами при организации процесса. Все этапы процесса закупок – объявление тендера, прием и оценка предложений, договоры и формирование счет-фактур - полностью осуществляются в электронной среде. Для быстрого проведения процесса закупок осуществлена интеграция с информационными системами соответствующих государственных органов. Создание платформы не только снизит расходы закупщика и подрядчика, но и отразится на международных рейтингах и улучшении позиции нашей страны.

В ходе ознакомления глава государства также был подробно проинформирован о системе ASAN Tranzit. Было отмечено, что данная система является платформой, позволяющей транзитным грузовым автомобилям заранее вносить предусмотренные законодательством выплаты (налоги, пошлины и пр.) и вводящей сведения в соответствующие информационные системы в реальном времени. До приближения к государственной границе водитель автомобиля или компания, где зарегистрирован автомобиль, введя в систему сведения об автомобиле, осуществляет соответствующие платежи и получает электронный документ о подтверждении выплаты. Данная система, предотвращает дополнительный простой автомобилей при въезде в страну, позволяет собирать платежи в одном месте. Возможности системы также создают условия для превращения нашей страны в предпочтительный маршрут при международных транзитных грузоперевозках и повышения эффективности процессов.

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Затем волонтеры ASAN рассказали о реализованных ими проектах.

Волонтер ASAN Эмилия Байрамова сказала:

- Уважаемый господин Президент, добро пожаловать в кюрдамирский региональный центр ASAN xidmət. Я уже более 3 лет работаю в Организации "Волонтеры ASAN". Господин Президент, прежде всего, от имени волонтеров ASAN хочу выразить Вам глубокую признательность за то, что Вы объявили 2020 год нашим годом.

Сегодня мы расскажем Вам о работе волонтеров ASAN. Господин Президент, движение волонтеров ASAN, начавшее деятельность при Вашей поддержке и с Вашего благословения с 15 членами, в настоящее время насчитывает более 22 тысяч выпускников. Волонтерская деятельность в центрах ASAN xidmət состоит из двух этапов. На первом этапе волонтеры принимают непосредственное участие в различных процедурах документирования, периодических опросах мнения, тренингах, направленных на оказание услуг, и общей деятельности центра. А на очередном этапе они уже в соответствии со своей специальностью привлекаются к различной практике.

Господин Президент, естественно, наша деятельность этим не ограничивается. С целью оказания поддержки трудоустройству волонтеров ASAN мы создали карьерный центр ASAN kadr. В рамках карьерного центра действует веб-портал asankadr.az, играющий роль моста между волонтерами и работодателями. На сегодняшний день посредством портала были трудоустроены 1400 волонтеров ASAN, а 446 из них являются сотрудниками центров ASAN xidmət.

Господин Президент, хочу особо отметить, что веб-портал asankadr.az уже включен как успешный проект в Программу ООН для волонтеров.

В заключение хочу подчеркнуть, что в ответ на Вашу постоянную поддержку обещаем работать с еще большим усердием для устойчивого развития нашего государства. Благодарю за внимание, волонтеры всегда с Вами.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю.

Волонтер ASAN Рза Алиев сказал:

- Уважаемый господин Президент, Верховный главнокомандующий, прежде всего, приветствую Вас. Я являюсь сотрудником Организации "Волонтеры ASAN". Эта организация с самого начала своей деятельности придавала особое значение реализации проектов на патриотическую тему. Как Вы постоянно подчеркиваете на встречах с нами, азербайджанская молодежь должна воспитываться в национальном, патриотическом духе, на основе традиционных ценностей. Руководствуясь этими Вашими мыслями, мы с целью оказания поддержки работе, проводимой государством в данной сфере, осуществили 92 проекта, провели 5 военно-патриотических лагерей. В проектах приняли участие около 9 тысяч молодых людей. В числе широкомасштабных проектов можно привести в пример проекты военно-патриотического лагеря "Харбийя" и "Письмо солдату". Лагерь "Харбийя" был проведен 5 раз, в этих проектах приняли участие около 500 молодых людей. Исключительный интерес способствовал тому, что в 2019 году мы реализовали данный проект трижды. Хочу довести до Вашего внимания, что в этих лагерях молодежь приобретает первоначальный военный опыт, проходит военную подготовку.

А проект "Письмо солдату", появившийся по нашей инициативе во время славной апрельской победы, был создан для оказания моральной поддержки нашим солдатам, обеспеченным всеми материальными и военными ресурсами, в настоящее время он продолжается. Нашим солдатам, несущим службу во фронтовой зоне, доставлено около 80 тысяч написанных гражданами писем.

Господин Президент, по Вашему поручению с 2018 года волонтеры ASAN отличаются активностью в центрах Гейдара Алиева в регионах, где имеются центры ASAN xidmət. Так, свыше 8 тысяч волонтеров ASAN приняли участие более чем в 5 тысячах проектах. Основная цель данных проектов заключается в изучении идеологии азербайджанства, политического курса великого лидера. Кроме того, наши волонтеры в центрах для эффективного проведения времени участвуют в других тренингах. Выражаем Вам особую признательность за проявленные к нам внимание и заботу.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю.

Волонтер ASAN Ниджат Рашидов сказал:

- Уважаемый господин Президент. Я являюсь сотрудником Организации "Волонтеры ASAN". Хочу довести до Вашего внимания, что волонтеры ASAN по завершении деятельности в центрах активно участвуют в реализуемых организацией проектах. Прежде всего, должен отметить, что реализовано более 220 проектов по личному развитию. Эти проекты охватывали более 45 тысяч молодых людей. К примеру, с целью повышения способностей в области образования осуществлен проект ASAN akademiya, для широкого поощрения волонтеров в регионах – "Край волонтеров – Азербайджан", с целью повышения политических знаний молодежи – "Парламент волонтеров – Азербайджан", а также для развития их мировоззрения и ораторских способностей – SMM Business Breakfast, "I Международная симуляция ТЮРКСОЙ", AVO MUN, "Чемпионат по ораторству". Как Вам известно, в 2019 году Азербайджан принимал Форум государственных услуг ООН. Именно на этом мероприятии мы, как волонтеры ASAN, непосредственно участвовали в организационной работе.

Господин Президент, хочу довести до Вашего внимания, что волонтеры ASAN совместно с Общественным объединением IDEA осуществили более 400 экологических мероприятий и просветительских акций в области экологической ответственности. Тысячи молодых людей, участвуя в этих акциях, внесли вклад в деятельность нашего общества. Хочу особо отметить, что в рамках программы Yaşıl ASAN на вторичную переработку передано 1500 тонн бумаги, предотвращена вырубка более 17 тысяч деревьев. Одновременно в рамках проекта "Иностранные волонтеры", реализованного по нашей инициативе, десятки молодых людей из 17 различных стран, в том числе Нидерландов, Великобритании, Китая и Индии, получили звание волонтеров ASAN в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Большое спасибо.

Волонтер ASAN Роза Годжаева сказала:

- Уважаемый господин Президент, приветствую Вас. Я являюсь сотрудником Организации "Волонтеры ASAN". Хочу проинформировать Вас о социальной программе ASAN məktub. Эта программа, реализуемая с 2015 года, направлена на осуществление желаний детей, нуждающихся в социальной заботе. В период четырехлетней деятельности мы побывали более чем в 30 регионах и осуществили желания около 4 тысяч детей. Хочу также отметить, что ASAN məktub, как успешный проект, включен в Программу ООН для волонтеров. Одновременно волонтеры ASAN наряду с участием в социальных проектах, проявляют свои способности и в области культуры. В этом контексте хочу особо подчеркнуть нашу программу "Глашатай культуры". В период двухлетней деятельности поставлено более 50 театральных спектаклей. Они охватили более пяти тысяч молодых людей.

Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю.

Х Х Х

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с волонтерами ASAN.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

- Дорогие сотрудники Центра ASAN xidmət, дорогие волонтеры. Сердечно приветствую вас, от всей души поздравляю с открытием кюрдамирского центра ASAN xidmət.

Как вам известно, моим распоряжением этот год объявлен в Азербайджане "Годом волонтеров". Это говорит о том, что Азербайджанское государство придает огромное значение волонтерскому движению. Проведенная только что для меня презентация на стендах еще раз показывает многосторонность деятельности азербайджанских волонтеров.

Волонтерское движение в нашей стране по существу началось в центрах ASAN xidmət. Основная задача заключалась в том, чтобы молодые талантливые жители нашей страны, включившись в эту работу, оказывали помощь гражданам, чтобы в Азербайджане началось волонтерское движение и в этой области был достигнут серьезный прогресс. Потому что начало деятельности центров ASAN xidmət по существу придало импульс и волонтерскому движению. Только после этого волонтерское движение и волонтерская деятельность получили широкий размах. В проведенных в нашей стране престижных международных соревнованиях, в том числе первых Европейских играх, Играх исламской солидарности, волонтеры сыграли очень активную роль, им принадлежат большие заслуги в успешном проведении этих игр. Я вижу, что в настоящее время волонтерское движение и волонтерская деятельность приобрели более широкие масштабы. Волонтеры очень активны как в мероприятиях на тему патриотизма, экологического баланса, так и в области искусства, культуры и других сферах. В то же время деятельность волонтеров очень важна и в укреплении международных связей нашей страны. Неслучайно авторитетные международные организации мира, в том числе ООН и другие организации, высоко оценивают как деятельность центров ASAN xidmət, так и возникшее и развивающееся в Азербайджане волонтерское движение.

Во многих странах, в том числе в Азербайджане, есть организации, структуры, общественные объединения, объединяющие молодежь. Однако считаю, что волонтерское движение занимает особое место среди этих общественных организаций, так как азербайджанские волонтеры и патриотичны, и образованны, и талантливы, они олицетворяют азербайджанскую молодежь и ее талант. Потому что волонтерство по существу соответствует нашему национальному характеру. Милосердие, доброта, взаимопомощь, культурное обхождение – все это несокрушимые ценности, записанные в наш генетический код. Просто волонтеры, объединяя в себе все эти свойственные нашему народу положительные черты, признаки, действуют сегодня как целое движение. Неслучайно к волонтерам в азербайджанском обществе, в том числе в центрах ASAN xidmət, относятся с огромной симпатией. Вы – волонтеры и сотрудники центров ASAN xidmət видите и знаете это. На самом деле деятельность центров ASAN xidmət и господствующие здесь дисциплина, культура, честность стали большим новшеством в азербайджанском обществе и революцией в области общественных услуг, в то же время это было неожиданным и для граждан, обращающихся в эти центры. Потому что общественные услуги, к сожалению, всегда являлись проблемной сферой в нашей стране. Граждане, вынужденные терять дни, недели, обращаясь в те или иные государственные структуры, испытывали трудности в обеспечении своих справедливых требований. Волокита, взяточничество, коррупция, бескультурье, к сожалению, были признаками, свойственными сектору общественных услуг. Сегодня ничего этого в центрах ASAN xidmət нет. В то же время прекрасная атмосфера, сложившаяся в центрах ASAN xidmət, позитивно влияет и на другие сферы жизни нашей страны. Поэтому я особо ценю деятельность и волонтерского движения, и центров ASAN xidmət. Это не просто оказание сотен услуг в одном здании, это, по существу, новый облик обновляющегося Азербайджана. Это – очередной успех современного государства.

Еще раз хочу сказать, в ASAN xidmət проявляются все присущие нашему народу положительные качества, а также современность, технологии, инновации. Наша страна, развивающаяся в этом направлении, может добиться успеха. Я неоднократно говорил, еще раз хочу сказать, в частности, обращаюсь к молодежи: и в государственном строительстве, и в общественных процессах, и в проведении реформ основные ценности должны быть для нас превыше всего. Независимое Азербайджанское государство построено на очень глубоких национально-духовных ценностях, в то же время наше государство современное, светское, оно готово успешно идти в будущее и открыто для международного сотрудничества. Синтез всех этих факторов обусловливает наши успехи. В особенности, если молодежь воспитывается в национальном духе, в духе патриотизма, то она и в будущем сможет достойно отстаивать интересы страны.

Для отстаивания интересов страны необходимы несколько важных факторов. В первую очередь, должны быть любовь к Родине, привязанность к Родине и национальным корням. Сегодня в нашем обществе это есть, и от вас, молодежи, зависит, чтобы так было всегда, ведь дальнейшая судьба нашей страны будет в руках такой современной, обладающей знаниями, талантливой молодежи, как вы. Развитие Азербайджана через пятьдесят, сто лет будет зависеть от деятельности и мировоззрения таких молодых людей, как вы, и следующих поколений. Поэтому мы должны передавать из поколения в поколение присущие нашему народу ценности, не утрачивать, беречь их. В нынешних условиях сделать это не так просто, потому что сейчас мир глобализируется, информация не знает никаких границ, - и это положительный факт, - но, наряду с этим, не знает границ и дезинформация. 5-6 лет назад понятия фейк-новости не существовало. Сейчас это реальность, это признают главы государств ведущих стран мира. Они тоже страдают от этого. С одной стороны, медиа, преодолевая все границы, входит в каждую страну, и это положительный факт. Как вам известно, свобода медиа есть и в Азербайджане, интернет свободный, нет никакой цензуры. С другой стороны, переходят границы и информационные провокации, ложные сообщения, новости, полные клеветы. Мы должны быть готовы к этому. Особенно молодежь. Мы должны знать, что никто не хочет нашего успешного развития больше, чем мы, и наша судьба – в наших руках. Мы уже около 30 лет живем как независимая страна, и независимость – дороже всего. Поэтому национальные ценности, независимость и современность - важнейшие факторы для нашего дальнейшего развития. Потому что мы должны быть далеки от догматизма, который является основным препятствием для любого общества.

У нас свой путь стратегического развития – защищать национальные ценности, укреплять независимость и дальше ни от кого не зависеть, не быть управляемыми по чьей-то воле, успешное социально-экономическое развитие, безопасность, стабильность, открытость миру и защита национальных интересов. Это – наш стратегический курс. Он остается, будет и должен оставаться неизменным.

Но мы не можем жить, как говорится, в закрытых условиях. Процессы, происходящие в мире, нашем регионе, конечно, влияют и на нас. К сожалению, процессы в нашем регионе развиваются в негативном направлении, мы видим это. Новые очаги конфликтов и противостояний, войны, гражданские войны – все эти негативные тенденции, в том числе переживаемый в мире кризис в экономической сфере, могут оказать и оказывают влияние и на нас. Поэтому мы, внимательно отслеживая происходящие в мире процессы, должны сообразно этому предпринимать свои шаги, в том числе тактические шаги. Учитывая то, что внутри страны рисков нет – ни политических, ни социальных, ни экономических, ни физических - все возможные проблемы могут прийти со стороны. Как идеологические провокации, - я уже сказал об этом, - так и другие провокации. Поэтому мы должны защищать нашу страну, наши границы, так прочно возводить информационные, духовные границы, чтобы ни одна сторонняя сила не могла создавать препятствия нашим национально-духовным ценностям, независимости, дальнейшему успешному развитию. Пока я нахожусь на этом посту, Азербайджан будет идти по пути независимости, свободы и развития. Мы должны постараться, чтобы грядущие поколения, молодежь строили свою деятельность в этом направлении и не поддавались на провокации, не верили лживым докладам некоторых международных организаций. За ними стоят очень серьезные политические интересы. Почему Азербайджан порой сталкивается с давлением в международной плоскости? Потому что ни перед кем не склоняет голову и не будет склонять. Мы не действуем под чью-то указку и поступаем правильно. Поэтому в нашей стране есть стабильность, развитие и спокойствие.

Посмотрите на другие страны, они попали под влияние больших государств. Посмотрите, в каком состоянии они находятся, там происходят гражданские войны, массовое неповиновение, продолжается политический и экономический кризис. Эти страны фактически находятся под внешним управлением и отдали свою независимость в чье-то распоряжение. Мы же ведем достойную политику. Я всегда говорил, что судьба народа, судьба Азербайджанского государства находится в руках нашего народа. Мы, наконец, живем как независимое государство и ни от кого не зависим. Но мы хорошо знаем свою историю. Даже история Азербайджанской Демократической Республики была неоднозначной. Образование Азербайджанской Демократической Республики – историческое событие и источник нашей гордости. Потому что именно азербайджанский народ первым в мусульманском мире создал демократическую республику, принятые законы и планы, намерения могли обусловить успешное развитие нашей страны. Однако правдой является и то, что в течение двух лет правительство Азербайджана не могло полностью контролировать свою территорию. Правда и то, что в Баку правил иностранный экспедиционный корпус, который не признавал власти Азербайджанской Демократической Республики. Ее руководители вынуждены были вести обсуждения с генералами экспедиционного корпуса, чтобы проводить независимую политику. Этот процесс тоже шел с большими трудностями.

Поэтому нынешний независимый Азербайджан не сравнить ни с одним периодом. Ни с одним. Такого независимого и свободного государства в истории Азербайджана не было. Историки хорошо это знают. И мы должны ценить это.

В 1991 году судьба предоставила нам шанс. Мы могли потерять и по существу теряли его, так как процессы, происходившие в начале 1990-х годов, вели нашу страну к гибели. Но после прихода в 1993 году Гейдара Алиева к власти Азербайджан избавился от всех этих бед и вступил на путь развития, на путь независимости. Сегодня мы идем этим путем, и будем идти.

Сегодня в ходе встречи с вами на открытии центра ASAN xidmət мне просто захотелось поделиться этими мыслями. Потому что я хочу, чтобы и вы знали мое мнение, и чтобы азербайджанский народ еще раз услышал, каковы наши намерения, наша политика и наш путь. Еще раз хочу сказать, что центры ASAN xidmət открыли путь к очень серьезным позитивным переменам в нашей стране. Это было проявлением наших намерений, нашей политики. Но когда были открыты первые центры, людям казалось, что это просто проект, для удобства граждан, проект услуг. В то время многие, возможно, не понимали, что это – не проект, это – политика, действие, намерение. Посмотрите, сегодня во всех сферах жизни Азербайджана проводятся реформы – в политической сфере, в экономической сфере, структурные, кадровые реформы. Заново сформирован Кабинет Министров, также и Администрация Президента. Заново формируется парламент. Несколько дней назад состоялись парламентские выборы. Обеспечивается прозрачность в экономической сфере. За счет этой прозрачности только в прошлом году в государственную казну поступило более одного миллиарда манатов, и эти средства до копейки ушли на повышение пенсий и зарплат граждан. В январе нынешнего года в казну сверх прогноза поступило 160 миллионов манатов. Мы и их потратим на социальные проекты. 160 миллионов манатов за месяц, это значит, если их умножить на 12 месяцев, - правда, простой подход здесь невозможен, - но во всяком случае это - тенденция.

Вся эта работа усиливает нашу страну. Парламентские выборы еще раз показали, что наше намерение – обеспечить демократическое развитие. Потому что даже организации, которые всегда подходили к нам с критической позиции, в своем докладе, связанном с выборами, вынуждены были признать позитивные тенденции. Что касается нарушений, то они отметили, что нарушения носили процедурный характер. То есть, они есть в любой стране. Ни в одной стране не проводятся идеальные выборы. Но на нынешних выборах не было ни фальсификаций, ни серьезных нарушений, ни каких-то нарушений, ставящих под сомнение легитимность или результаты выборов.

Абсолютное большинство наблюдателей очень позитивно оценило выборы. Некоторые отметили, что они могут служить примером для многих стран. Считаю, что отчет Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которое всегда предвзято относится к нам, также было сбалансированным, более объективным в сравнении с прежними временами. Конечно, с некоторыми вопросами мы не можем согласиться. Но общее заключение доклада, считаю, было более близким к объективности. А мы заявили, что имеющиеся нарушения будут серьезно расследованы, лица, допустившие их, будут наказаны, и мы и впредь будем продолжать свою деятельность и сотрудничество в этом направлении со всеми международными организациями.

В этот раз было более 1300 кандидатов. Это – рекордный показатель. Он говорит о том, что выборы прошли в условиях конкуренции. Если от одного округа участвуют в среднем десять человек, разве это не конкуренция? А в итоговом докладе было написано, что конкуренции не было. Тогда что такое конкуренция? Каждый кандидат проводил открытые встречи в своем округе, говорил, что хотел, некоторые критиковали власть. Никто не чинил никаких препятствий за это. Тогда что такое открытая конкуренция? Почему постоянно в отношении нас используют выражение "не была обеспечена свобода собраний"? Это ложь, была обеспечена. Потому что сейчас каждый может реализовать свободу собрания в соответствующих местах, но в рамках закона. Так же, как и в других странах.

Поэтому избирательный процесс отвечал всем демократическим критериям. Никто не может сказать, что в избирательном процессе были какие-либо нарушения. Считаю, что в день голосования выборы также прошли позитивно, и если были нарушения, то, еще раз хочу сказать, они будут расследованы. Знаю, что Центральная избирательная комиссия уже приступила к активной работе, мы собираем информацию с мест. Мы не хотим, чтобы были нарушения. Лица, допустившие нарушения, должны быть наказаны, чтобы в будущем такие случаи не допускались. В этом нет абсолютно никакой необходимости, потому что сегодня, говорю со всей откровенностью, альтернативы нашей политике в Азербайджане нет. Нет такой политической силы, которая бы в определенной степени завоевала симпатию народа, и нынешние выборы еще раз показали это. Проводимая нами политика отвечает интересам абсолютного большинства народа, а проделанная нами работа на виду. Поэтому реформы, проводимые во всех этих сферах, дают свой эффект. Очередной этап реформ начался в 2018 году. После президентских выборов я объявил, что мы вступаем в новый этап. Наша последовательная деятельность в этом направлении была продолжена, и отмеченные мною вопросы являются доказательством этого.

Мои встречи с молодежью проводятся регулярно. Всякий раз, встречаясь с молодежью, я очень радуюсь тому, что азербайджанская молодежь патриотичная, грамотная, образованная, внешне красива. Желаю вам успехов. Ваша деятельность начинается и продолжается в ASAN xidmət. Это – прекрасная школа. Уверен, что накопленные здесь знания помогут вам в будущем, и вы скажете свое слово в дальнейшем развитии нашей страны. Еще раз поздравляю вас, желаю вам успехов. Спасибо.

Волонтер Улькер Ширинова: Господин Президент, благодаря Вашей поддержке и инициативе в Азербайджане широко распространилась волонтерская деятельность. Мы, молодежь региона, также всегда внимательно отслеживали социальные, общественные, культурные, экологические мероприятия, проекты волонтеров ASAN. Мечтой молодежи региона было присоединиться к волонтерскому движению, чтобы, как волонтеры, не преследуя какой-либо материальной выгоды, служить нашему народу, помогать нашим гражданам своими добрыми делами.

Открывая сегодня в нашем районе центр ASAN xidmət, Вы осуществили мечту нашей молодежи, в том числе и мою. Сегодня мы выступаем перед Вами, стоим перед Вами как волонтеры. Господин Президент, от имени всех наших волонтеров выражаем Вам признательность. 2020 год является "Годом волонтеров". В "Год волонтеров" мы выступаем перед Вами как волонтеры, что придает нам особый стимул и является для нас двойным праздником.

Господин Президент, от имени всех волонтеров хочу заверить Вас в том, что мы осознаем стоящую перед нами задачу, возложенную на нас ответственность и будем активнее участвовать в социальных, общественных, культурных, экологических мероприятиях нашего региона, сыграем большую роль в индивидуальном развитии молодежи региона, будем активными участниками всей проводимой Вами работы. Обещаем Вам от имени всех волонтеров.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю.

Х Х Х

Сотрудник Центра Хаяла Бабаева: Уважаемый господин Президент, приветствую Вас от имени всей кюрдамирской молодежи. Добро пожаловать в наш район. Я родилась в Кюрдамирском районе. Во время учебы в Баку являлась волонтером в центре ASAN xidmət. В период волонтерства я видела созданные там условия, возможности, отношение к гражданам, очень высокий уровень обслуживания, и всегда желала, чтобы и в нашем районе открылся центр ASAN xidmət. Как хорошо, что сегодня в нашем районе по Вашей инициативе открылся центр ASAN xidmət, и мы, молодежь, присутствуем при этом.

Господин Президент, Вы объявили 2020 год "Годом волонтеров". Я тоже считаю, что это - мой год, потому что была волонтером, а сейчас благодаря Вам выступаю здесь в качестве работника. Это вызывает у меня безграничное чувство гордости.

В нашем центре работают 259 сотрудников. Наша служебная деятельность охватывает не только Кюрдамир, но и Агсуинский, Агджабединский, Уджарский, Зардабский, Гейчайский и Гаджигабульский районы.

Господин Президент, Вы всегда отмечаете, что государственные служащие постоянно должны служить гражданам. Исходя из созданных в нашем центре возможностей, условий, хотим сказать, что обещаем достойно работать. Выражаем Вам глубокую признательность за созданные в нашем районе прекрасные условия. Спасибо.

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Председатель организации "Волонтеры ASAN" Сабина Джабарова: Уважаемый господин Президент, выступать сегодня здесь от имени азербайджанской молодежи, а также волонтеров ASAN – большая гордость для меня. Сегодня Азербайджан под Вашим руководством является могущественной страной, полагающейся на свои силы, проводящей независимую политику. Тогда как люди в различных уголках мира, различных странах живут в страхе из-за преступлений, грохота бомб, азербайджанская молодежь развивается, она далека от суеверий, радикализма, невежества, привязана к Родине, образованна, грамотная, обладает широким мировоззрением и современными взглядами. Как Вы отметили, азербайджанская молодежь находится не на улицах, а в учебных заведениях, в стартап-бизнесе, а также осуществляет деятельность в качестве волонтеров. С 2012 года, когда начал функционировать первый центр ASAN xidmət, мы постоянно ощущали Вашу поддержку. Мы, молодые волонтеры, с проектом "Письмо солдату" находимся рядом с нашими солдатами на фронте, с ASAN məktub - в сердцах детей, с Yaşıl ASAN - на страже природы, популяризируем богатое культурное наследие нашей Родины. Должна также отметить, что сегодня лозунг "Волонтерство не имеет возраста" в нашей стране никого не удивляет. Сегодня к волонтерам ASAN присоединяются лица, достигшие пенсионного возраста, тем самым все граждане, независимо от возраста и социального статуса, успешно служат нашему народу, считают своим долгом быть волонтерами для развития общества.

Уважаемый господин Президент, очень рады, что наша деятельность получает высокую оценку государства. Как Вы, так и уважаемая Мехрибан ханым не только поддерживаете социально активную молодежь, но и сами непосредственно участвуете в различных мероприятиях. Высокую мотивацию, которую это дает нам, молодежи, ничем не заменить. Нынешний год посвящен именно волонтерам, что является наглядным примером внимания и заботы Президента и Мехрибан ханым о нас, молодежи. Ваша оценка волонтеров играет большую роль в развитии молодежи и общества, государства в целом. Хотелось бы отметить, что мы и впредь, являясь частью проводимой Вами молодежной политики, всегда будем стараться оправдать Ваше доверие своей деятельностью, придавать импульс прогрессу общества, молодежи, эффективно использовать ее потенциал для устойчивого развития нашей страны, обучаясь, учить, развиваясь сами, развивать и других, любить Родину, достойно носить имя азербайджанца, проявлять свою любовь к Родине высоким интеллектом, миролюбием, знаниями, а также единством и сплоченностью. Благодарю за внимание.

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Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю. Должен отметить, что это 17-й по счету центр ASAN xidmət. Рад, что этот центр открывается в Кюрдамире, и здесь работает кюрдамирская молодежь. Открытие центров ASAN xidmət одновременно означает создание сотен рабочих мест. Как мне сообщили, в настоящее время во всех центрах работает более 4 тысяч сотрудников. В этом центре действуют более 250 сотрудников и 45 волонтеров. Неслучайно и то, что очередной центр начал функционировать именно в Кюрдамире. Кюрдамир является очень важным районом, обладающим крупным потенциалом, здесь большое население, он расположен, можно сказать, в центре нашей страны. Поэтому считаю, что решение о выборе именно Кюрдамира в качестве регионального центра, было правильным. Центр будет оказывать услуги гражданам 6 районов. Но вам хорошо известно, что сегодня житель любого района может обратиться за любой услугой в любой центр.

Развитию Кюрдамирского района и впредь будет уделяться внимание. Сегодня я принимаю участие в открытии нескольких объектов в районе, в том числе состоялось открытие дороги. Состояние сельских дорог было очень плохим. В последнее время этой сфере уделялось большое внимание, 50 процентов дорог были реконструированы. На сегодняшней презентации выяснилось, что прежнее состояние дорог было невыносимым. Там не было ни асфальта, ни гравия, одна земля. В дождливую погоду эти дороги становились непроходимыми. Сегодня мы добились ремонта половины дорог. Но считаю, что после завершения в 2023 году четвертой программы регионального развития в Кюрдамирском районе не останется ни одной неотремонтированной дороги.

15 лет назад, когда я впервые приехал в Кюрдамир в качестве Президента, газификации в районе, можно сказать, не было. Молодежь, наверное, не помнит этого. Сегодня газификация в Кюрдамирском районе достигла 98 процентов. То есть, осталось несколько сел, куда пока не проложены газовые линии, мы сделаем и это. Имелись большие проблемы с электроэнергией, были перебои, не хватало энергии. Сегодня этой проблемы нет. В 2013 году с моим участием состоялось открытие проекта питьевой воды в Кюрдамире, и город стал обеспечиваться чистой водой, отвечающей мировым стандартам. Наряду с этим были построены 43 очистные установки модульного типа, чтобы жители сел, расположенных вдоль реки, также были обеспечены чистой питьевой водой. В настоящее время в Кюрдамире реализуется проект канализации. Как мне сообщили, исполнение находится на уровне 20 процентов, видимо, в ближайшие год-два эта проблема также найдет свое решение.

Сегодня открывается фабрика "Азерхалча". Функционируют несколько агропарков. С моим участием отмечено открытие капитально отремонтированной Центральной районной больницы. Построены Олимпийский спортивный центр, Дом молодежи. То есть, таких объектов много. Капитально отремонтированы более тридцати школ. Но еще многое предстоит сделать. Поэтому считаю, что в результате успешной реализации четвертой программы регионального развития не должно остаться ни одной проблемы с инфраструктурой.

Необходимо принять и будут приниматься дополнительные меры, связанные с созданием рабочих мест, особенно в частном и государственном секторах. Пока еще необходимо создавать новые рабочие места и в государственном секторе, потому что я не хочу, чтобы оставались безработные люди. Проблемы, связанные с безработицей, постоянно находятся в центре внимания так как население растет. Азербайджан является единственной страной на Южном Кавказе, где население растет. В период независимости оно выросло на 3 миллиона человек. Представьте себе, наши основные инфраструктурные проекты были реализованы в советское время и рассчитаны примерно на 6-7 миллионов человек. Если бы мы не реализовали в последние годы крупные инфраструктурные проекты, то сегодня остались бы без света, воды, газа. Потому что нам необходимо обеспечить растущее население и работой, и продовольствием, и школами. Ежегодно население увеличивается на 100 тысяч человек. Экономическое развитие должно соответствовать этому. Поэтому создание рабочих мест в регионах и крупных городах постоянно находится в центре внимания. Но я абсолютно уверен, что мы и впредь будем успешно проводить нашу политику в связи со всеми вызовами. Растущее население – наша сила, а также фактор, который постоянно должен побуждать нас к большей активности. Растущее население – это растущие потребности.

Уверен, что и дальше будут предприниматься важные шаги по развитию Кюрдамирского района, процессы здесь будут проходить успешно, граждане будут обеспечены работой, улучшится их социальное благосостояние, будут создаваться такие прекрасные центры. Еще раз поздравляю вас, желаю вам счастья, здоровья. Желаю, чтобы вы всегда были такими красивыми, энергичными, активными. Спасибо.

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Затем была сделана фотография на память.

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После этого Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью ABAD Food Hall в составе ASAN Həyat, посмотрел образцы демонстрируемой здесь продукции.