Айдын Гулиев: Президент Азербайджана вписал новую страницу в историю Мюнхенской конференции

БАКУ/Trend/ - Ежегодное участие Президента Азербайджана в Мюнхенской конференции каждый раз сопровождается новыми идеями и подходами в контексте сотрудничества и безопасности.

Об этом в субботу сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

По словам политолога, Европа и весь мир еще раз получили очень важный месседж о том, что Азербайджан до конца исполнит свою миссию, как стабильный и надежный поставщик нефти и газа: «Азербайджан еще раз продемонстрировал, что является самым надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы. В Мюнхене Президент Ильхам Алиев озвучил новые стратегические тезисы в контексте концепции сотрудничества и энергетической безопасности Европы. Известно, что Южный газовый коридор был включен в список проектов, находящихся в общих интересах ЕС. Предложение Президента Азербайджана включить в проекты ЕС вторую фазу Ионическо-Адриатического газопровода, считающуюся новым газовым сегментом, очень значимо с точки зрения представления Евросоюзу новой стратегии. Новый призыв Президента Ильхама Алиева о продолжительности формата OPEK+ еще долгие годы будет демонстрировать плодотворность Мюнхенской конференции в вопросе стабилизации мировых цен на нефть. Заявления Президента Ильхама Алиева о проведенной и предстоящей работе Азербайджана по созданию альтернативных источников энергии отличаются практической значимостью. Мюнхенская платформа еще раз продемонстрировала миру - какую несправедливую позицию занимают определенные структуры, выгораживающие Армению и не желающие поддерживать Азербайджан. Глава Азербайджанского государства акцентировал внимание на том, насколько важно своевременное выполнение каждой договоренности в решении карабахской проблемы. Президент Азербайджана вписал новую страницу в историю Мюнхенской конференции с точки зрения демонстрации политических, экономических, стратегических, гуманитарных принципов и принципов безопасности».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)