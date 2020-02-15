Президент Ильхам Алиев: Все лидеры Армении разными способами пытались сохранить существующий статус-кво

БАКУ /Trend/ - Все лидеры Армении разными способами пытались сохранить существующий статус-кво. Азербайджанские вынужденные переселенцы должны вернуться на свои земли. 80% вооруженных сил на оккупированных территориях - это солдаты из Армении. Они считают, что смогут удерживать эти земли всегда. Никогда!

Об этом, как передает Trend со ссылкой на официальную страницу в Twitter помощника главы государства Хикмета Гаджиева, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках панельных обсуждений по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.