Состоялась встреча в расширенном составе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Италии Серджо Маттареллы

БАКУ /Trend/ - 20 февраля по завершении встречи один на один состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Италии Серджо Маттареллы в расширенном составе.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.