Состоялась встреча в расширенном составе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Италии Серджо Маттареллы
БАКУ /Trend/ - 20 февраля по завершении встречи один на один состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Италии Серджо Маттареллы в расширенном составе.
Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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Состоялась встреча в расширенном составе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Италии Серджо Маттареллы
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