ЦИК Азербайджана аннулировал результаты выборов еще на двух участках

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение по 91-му Уджарскому округу в связи с выборами в Милли Меджлис (парламент), проведенными 9 февраля, сообщает в пятницу Trend.

На заседании было отмечено, что согласно поступившему обращению, избирательный процесс был нарушен в ряде избирательных участков этого округа.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сказала, что в ходе расследования утверждения о случаях нарушений по этому округу подтвердились лишь на 18 и 38 избирательных участках, что является основанием для отмены результатов выборов на них. Секретарь ЦИК предложила считать результаты голосования по этим участкам недействительными. После голосования предложение было принято.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)