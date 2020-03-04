Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автодороги в Товузе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 марта принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги Говлар-Эйюблу-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агаджгала-Гочдере-Чобансынаг-Йогунбулаг-Сарытала в Товузе, сообщает в среду Trend.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.

В заключение было сделано фото на память.