Сформирован новый состав комиссии по топонимике при парламенте Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Сформирован новый состав комиссии по топонимике при Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.
Данный вопрос был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
В список кандидатов в членство в комиссии из числа депутатов вошли Низами Джафаров, Иса Габиббейли, Сабир Рустамханлы, Севиндж Фаталиева, Муса Гулиев. Кандидатами в члены комиссии, не являющимися депутатами, стали Азиз Алекперов, Гара Мешадиев, Мохсун Нагысойлу, Рамиз Мамедов, Махира Аббасова, Илькин Аббасов.
После обсуждений данный вопрос был вынесен на голосование и принят.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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