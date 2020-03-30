Сформирован новый состав комиссии по топонимике при парламенте Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сформирован новый состав комиссии по топонимике при Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Данный вопрос был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

В список кандидатов в членство в комиссии из числа депутатов вошли Низами Джафаров, Иса Габиббейли, Сабир Рустамханлы, Севиндж Фаталиева, Муса Гулиев. Кандидатами в члены комиссии, не являющимися депутатами, стали Азиз Алекперов, Гара Мешадиев, Мохсун Нагысойлу, Рамиз Мамедов, Махира Аббасова, Илькин Аббасов.

После обсуждений данный вопрос был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)