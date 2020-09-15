Реджеп Тайип Эрдоган: Турецко-азербайджанские отношения прекрасно развиваются и в политической, и в экономической, и в военной сферах

Политика 15 сентября 2020 11:40 (UTC+04:00)
Реджеп Тайип Эрдоган: Турецко-азербайджанские отношения прекрасно развиваются и в политической, и в экономической, и в военной сферах

БАКУ/Trend/ - В 102-ю годовщину освобождения Баку Кавказской исламской армией под командованием Нуру Паши вместе с нашими азербайджанскими братьями чту память шехидов, пожертвовавших жизнью на этом пути, с уважением вспоминаю наших ветеранов.

Кавказская исламская армия, заложившая историческую основу лозунга «Одна нация, два государства» между нашими странами, стала нашим общим источником гордости и примером нашего вечного братства. Наше братство, доставшееся нам в наследство от наших предков, плечом к плечу боровшихся как в Баку, так и в Чанаккале, сегодня составляет духовную основу нашей общей судьбы.

Как сообщает Trend, об этом говорится в письме Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме отмечается: «Сегодня благодаря достойным усилиям и вкладу Вашего превосходительства в наше братство турецко-азербайджанские отношения прекрасно развиваются и в политической, и в экономической, и в военной сферах. Вдохновленные историей и силой, которую мы приобрели благодаря нашим несокрушимым связям, наши страны стали гарантами стабильности в регионе».

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что безгранично верит в то, что турецко-азербайджанское братство будет вечным, наши страны, как это было до сих пор, и впредь будут рядом друг с другом и в радостные дни, и в трудные времена.

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