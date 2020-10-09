Президент Ильхам Алиев: Мы, возможно, в последний раз даем оккупантам шанс – покиньте наши земли

БАКУ /Trend/ - Мы, возможно, в последний раз даем оккупантам шанс – покиньте наши земли. Покиньте, возьмите обязательство, вернитесь к переговорам, к формату переговоров. А то кем себя возомнил премьер-министр Армении? Разве можно говорить с нами в таком тоне? Мы указали ему на его место. От того, что говорить «Карабах – это Армения», Карабах никогда не станет Арменией. Посмотрим сейчас как он скажет «Карабах – это Армения». Не может и пикнуть.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Сейчас их министр иностранных дел был вынужден приехать в Москву на переговоры. Пусть приедет, скажет там «Карабах – это Армения». Если он скажет что-то такое, то ни о каких переговорах не может быть и речи. Я уже говорил об этом, никто не сможет заставить нас. Он говорил, что мы должны вести переговоры с бандитом – главарем криминальной «Нагорно-Карабахской республики». Мы никогда не согласимся с этим, и этого никогда не будет. Поэтому события, произошедшие вчера и позавчера на политической арене, свидетельствуют о том, что руководство Армении, наконец, получив мощный удар по голове, начало осознавать, что будет действовать только на наших условиях. Будет так, как скажем мы. Даем шанс, чтобы покинули наши земли путем переговоров, мирным путем. Мы все равно вернемся на эти земли. Мы все равно восстановим нашу территориальную целостность. Весь мир, в том числе Армения, увидел это. Мы не хотим, чтобы проливалась кровь. Мы не хотим, чтобы были шехиды. Мы хотим наши земли. Уходите, убирайтесь с наших земель! Уходите и живите в своей стране. Но мы вернем нашу землю. Поэтому они не должны упускать этот исторический шанс», - сказал Президент Ильхам Алиев.