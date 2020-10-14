Военная техника ВС Армении, уничтоженная сегодня ночью - СПИСОК
БАКУ /Trend/ - В ночь с 13 на 14 октября обстановка на Агдере-Агдам и Физули-Гадрут-Джабраильском направлениях фронта оставалась напряженной, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобороны.
Ночью подразделения вооруженных сил Армении атаковали позиции азербайджанской армии на некоторых направлениях фронта. В результате принятых мер они были отброшены назад, неся потери.
В результате предпринятых азербайджанской армией действий на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя 5 танков Т-72, 3 РСЗО БМ-21 «Град», 1 ЗРК «Оса-АКМ», 1 БМП-2, 1 зенитная пушка КС-19, 2 гаубицы Д-30, а также несколько единиц автомобильной техники армянской армии.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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