Военная техника ВС Армении, уничтоженная сегодня ночью - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - В ночь с 13 на 14 октября обстановка на Агдере-Агдам и Физули-Гадрут-Джабраильском направлениях фронта оставалась напряженной, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобороны.

Ночью подразделения вооруженных сил Армении атаковали позиции азербайджанской армии на некоторых направлениях фронта. В результате принятых мер они были отброшены назад, неся потери.