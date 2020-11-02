Президент Ильхам Алиев поздравил Бидзину Иванишвили

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили.

"Уважаемый господин Иванишвили,

От своего имени и от имени партии "Ени Азербайджан" сердечно поздравляю Вас по случаю победы на проведенных в Грузии парламентских выборах партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Победа на парламентских выборах в третий раз подряд партии, председателем которой Вы являетесь, еще раз подтверждает поддержку дружественным грузинским народом осуществляемого Вами политического курса.

Верю, что Ваша победа послужит процветанию Вашей страны, будет и впредь вносить вклад во всестороннее развитие азербайджано-грузинских отношений стратегического партнерства, основывающихся на многовековых традициях дружбы и добрососедства.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному грузинскому народу - постоянного мира, спокойствия и благополучия", - говорится в письме.