Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы находимся на активной стадии освобождения от оккупации других захваченных районов

БАКУ/Trend/ - Сегодня мы находимся на активной стадии освобождения от оккупации других захваченных районов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE 4 ноября.

«Фактически 4 из 5 оккупированных районов уже полностью или частично освобождены. Сегодня мы находимся на активной стадии освобождения от оккупации других захваченных районов. Как я уже отметил, мы исполняем резолюции Совета Безопасности ООН и, кстати, уже выполнили часть основных принципов, так как основные принципы урегулирования, предложенные Минской группой ОБСЕ, фактически требовали освобождения оккупированных территорий Азербайджана. К сожалению, Армения не хотела сделать это добровольно, поэтому нам пришлось заставить их», - отметил Президент Ильхам Алиев.