Президент Ильхам Алиев: Если Армения не примет обязательства по выводу войск с оккупированных территорий, то мы будем сражаться до конца

БАКУ /Trend/ - Если Армения не примет обязательства по выводу войск с оккупированных территорий, то мы будем сражаться до конца.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу BBC News.

«Наша позиция с самого начала была предельно ясна. Мы готовы, все еще в любой момент готовы остановиться, если армянская сторона примет обязательство по освобождению оккупированных территорий. С самого начала войны я говорю, что если премьер-министр Армении возьмет перед общественностью обязательство по освобождению территорий, то мы остановимся. Но прошло уже 40 дней. И нет никаких признаков того, что он скажет это.

Если Армения не примет обязательства по выводу войск с оккупированных территорий, то мы будем сражаться до конца. Считаю, что Армения совершает большую ошибку, так как если бы она с самого начала прислушалась к нам, то война давно бы прекратилась и мы уже находились бы за столом переговоров», - сказал глава государства.