Присутствие Президента Эрдогана на военном параде в Баку является выражением политической поддержки Азербайджана Турцией - заместитель гендиректора АМИ Trend

БАКУ /Trend/ - Присутствие Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на военном параде в Баку является выражением политической и моральной поддержки Азербайджана этой страной.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала эксперт, заместитель генерального директора агентства АМИ Trend Гюльнара Мамедзаде в интервью Украина.ру.

«История турецко-азербайджанских отношений предполагает, что по всем значимым датам руководители обеих стран посещают Анкару или Баку. Это традиция поддерживать друг друга в знаменательные даты.

Что касается того, что Турция является членом НАТО, то нам представляется, что, учитывая расклад сил в регионе, рассматривать ситуацию только через эту призму нецелесообразно. Судя по договоренностям между Баку и Тегераном, Баку и Анкарой и Баку и Москвой, страны региона формируют очень серьезный альянс. Изменение международной ситуации меняет базовые критерии», - сказала она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке: