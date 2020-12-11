Парад Победы в Баку продемонстрировал военную мощь Азербайджана - спикер парламента

БАКУ /Trend/ - Разгромив армянскую армию в 44-дневной Отечественной войне, азербайджанские Вооруженные силы освободили оккупированные территории страны, показав всему миру мощь азербайджанской армии.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказала спикер Сахиба Гафарова, сообщает в пятницу Trend.

Она отметила, что политически и морально Турция была рядом с Азербайджаном: "Участие Турции в Параде Победы имеет очень глубокий смысл. Азербайджан и Турция - братские страны. Демонстрация на параде самой современной военной техники показала военную мощь Азербайджана, и то, что отныне никто не может говорить со страной на языке силы и угроз".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)