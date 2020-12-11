В Азербайджане отменяется военное положение на освобожденных территориях - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" № 1170 от 29 октября 2020 года.

Согласно настоящему Указу, в указ Президента Азербайджана "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" № 1170 от 29 октября 2020 года вносятся следующие изменения:

- из второго абзаца преамбулы исключаются слова "и обеспечения исполнения задач, вытекающих из Указа Президента Азербайджанской Республики «Об объявлении военного положения» от 27 сентября 2020 года номер 1166";

- упраздняется пункт 6.6.