Карабахская Победа действительно имеет большое значение в истории Кавказа - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Карабахская Победа действительно имеет большое значение в истории Кавказа.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Это стало поворотным моментом с точки зрения турецко-азербайджанских связей, в то же время это действительно явилось очень важным шагом с точки зрения будущего Кавказа. Как Вы сказали, для укрепления этой Победы, иншаллах, в ближайшее время начнет функционировать мониторинговый центр, после чего будет налажена коммуникация между Нахчываном и Зангиланом, что чрезвычайно важно с точки зрения тесной связи – физического сообщения этих братьев друг с другом – Турции, Нахчывана и Азербайджана.

Естественно, после окончания тридцатилетней борьбы, освобождения земель от оккупации, иншаллах, в предстоящий период благодаря инвестициям, вложенным под Вашим руководством, там возрастет благосостояние, утвердятся мир и спокойствие, и это место станет центром притяжения для всего региона, Кавказа. Единство Азербайджана и Турции, их взаимодействие плечом к плечу в деле обеспечения волей Азербайджана мира и стабильности здесь действительно сулят большие перспективы не только сегодня, но и в будущем. Иншаллах, в предстоящий период это братство будет продолжаться, мы будем как одно сердце, одна душа, единый кулак. Тем самым считаем, что все вновь рассмотрят свои планы, связанные с этим регионом, и будут внимательными", - отметил министр.