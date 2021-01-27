Айдын Керимов назначен спецпредставителем Президента Азербайджана в Шушинском районе - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Айдына Зохраб оглу Керимова специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе.
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