Обсуждены вопросы по разминированию освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межуправленческого центра при Координационном штабе, созданном Президентом Азербайджана для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях.

Как передает Trend, присутствовавший на заседании Председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов подробно рассказал о работе, которую проводит агентство, руководствуясь поручениями Президента.

На заседании наряду с соответствующими структурами, являющимися членами рабочей группы, приняли участие руководящие лица ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг", реализующих инфраструктурные проекты на освобожденных территориях.

Представители Агентства по разминированию, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, осуществляющие работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, предоставили подробную информацию о ходе осуществляемых и планируемых работ в связи с приоритетными проектами, в том числе в связи со строительством железных и автомобильных дорог, строительством коммуникационных линий и строительством аэропорта Физули. Было подчеркнуто, что работа, проводимая в этом направлении, всегда должна осуществляться в тесной координации в рамках рабочей группы.

На заседании рабочей группы была отмечена необходимость проведения просветительской работы, предупредительной пропаганды об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов, являющихся одним из основных критериев деятельности по разминированию, и совместного сотрудничества государственных структур в этом направлении.

Руководит Координационным штабом, созданным распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, глава Администрации Президента Самир Нуриев.

(Редактор: Наталья Кочнева)