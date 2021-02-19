Обсуждены перспективы будущего сотрудничества между институтом омбудсмена и Верховным комиссариатом ООН по правам человека

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в рамках видеоконференции провела встречу с главным советником по правам человека Управления Верховного комиссариата ООН по правам человека на Южном Кавказе Владимиром Школьниковым. На встрече также присутствовали национальный советник по правам человека Бакинского офиса Верховного комиссариата ООН по правам человека Кямран Багиров и руководитель Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы, сообщает Trend cо ссылкой на Аппарат омбудсмена.

На видеоконференции обсуждались перспективы развития отношений между Аппаратом омбудсмена и Верховным комиссариатом ООН по правам человека по различным направлениям в рамках трехлетнего плана сотрудничества.

Омбудсмен Сабина Алиева дала подробную информацию о мероприятиях, проведенных за прошедший период при совместном сотрудничестве с Верховным комиссариатом ООН по правам человека, тренингах на различные темы, связанные с правами человека, с участием юристов, студентов юридических факультетов и представителей НПО, включая организацию бесплатной юридической помощи для малообеспеченных семей в столице, и подчеркнула важность этих мероприятий в плане защиты прав человека.

Сабина Алиева отметила, что в результате недавней агрессии Армении против Азербайджана были грубо нарушены нормы и принципы международного права, нормы международного гуманитарного права, мирные жители и объекты подверглись обстрелу из запрещенного на международном уровне оружия, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения, были разрушены дома, памятники истории и культуры, административные здания, учебные заведения, детские сады, больницы и социальные объекты. Омбудсмен также отметила, что на освобожденных от армян территориях было заложено много мин, от которых погибли ни в чем не повинные мирные жители, а пострадавшее от войны население получило психологические травмы.

В то же время предлагается, чтобы ООН оказала необходимую поддержку проекту психологической помощи, инициированному Омбудсменом, с целью предотвращения посттравматических стрессовых расстройств у жертв войны.

На встрече были обсуждены направления сотрудничества в подготовке программ бакалавриата и магистратуры по правам человека в высших учебных заведениях, а также параллельные отчеты, представленные Уполномоченным по правам человека в договорные органы ООН в качестве Национального института прав человека Азербайджана.

(Редактор: Наталья Кочнева)