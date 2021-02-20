Милли Меджлис направил в парламент Эстонии письмо в связи с Ходжалинским геноцидом

БАКУ /Trend/ - Члены рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) по межпарламентским связям Азербайджан-Эстония направили главе Рабочей группы по межпарламентским связям Эстония-Азербайджан Свену Сестеру благодарственное письмо.

Как передает в субботу Trend, в письме высоко оценено заявление рабочей группы по межпарламентским связям Эстония-Азербайджан в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида, которое было размещено на официальном сайте парламента Эстонии. Была выражена признательность от имени группы дружбы за эту поддержку, которая разделяет скорбь народа Азербайджана.

Было отмечено, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Эстонией. В письме выражена уверенность в том, что межпарламентское сотрудничество между двумя странами будет и дальше развиваться, а парламентская дипломатия будет служить дальнейшему повышению благосостояния наших народов и укреплению связей.

Напомним, что рабочая группа эстонского парламента по межпарламентским связям Эстония-Азербайджан выступила с заявлением по случаю 29-й годовщины Ходжалинского геноцида. В заявлении осуждаются преступления Армении против человечности, совершенные против мирного населения Азербайджана в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, и подчеркивается важность привлечения к ответственности виновных в этой резне.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)