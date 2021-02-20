Вступили в силу еще два соглашения между Азербайджаном и Турцией (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области энергетики и промысловой промышленности" и "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области оборонной промышленности", сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкую Resmi Gazete.

Отметим, что Соглашение о сотрудничестве в области оборонной промышленности было подписано 31 октября 2017 года, а Соглашение о сотрудничестве в области энергетики и промысловой промышленности - 25 февраля 2020 года в Баку.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)