Турецкая армия поддерживает братьев в Карабахе - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Наряду с защитой интересов народа в Сирии, на севере Ирака и в Восточном Средиземноморье, Турция также оказывает поддержку братьям в Ливии и Карабахе.

Об этом говорится в заявлении министра национальной обороны Турции Хулуси Акара в связи со 106-й годовщиной победы в Чанаггале, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что также турецкая армия продолжает деятельность по обеспечению глобальной безопасности по обязательствам, взятым в рамках ООН, НАТО, ОБСЕ и ЕС: "Самый большой вклад в успехи, достигнутые внутри страны и за ее пределами, внесли участники военных операций и шехиды. Их героизм и самоотверженность навсегда в нашей памяти".

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова)