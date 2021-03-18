Турецкая армия поддерживает братьев в Карабахе - Хулуси Акар
БАКУ /Trend/ - Наряду с защитой интересов народа в Сирии, на севере Ирака и в Восточном Средиземноморье, Турция также оказывает поддержку братьям в Ливии и Карабахе.
Об этом говорится в заявлении министра национальной обороны Турции Хулуси Акара в связи со 106-й годовщиной победы в Чанаггале, сообщает в четверг Trend.
Он отметил, что также турецкая армия продолжает деятельность по обеспечению глобальной безопасности по обязательствам, взятым в рамках ООН, НАТО, ОБСЕ и ЕС: "Самый большой вклад в успехи, достигнутые внутри страны и за ее пределами, внесли участники военных операций и шехиды. Их героизм и самоотверженность навсегда в нашей памяти".
(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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