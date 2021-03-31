БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Шушу после праздника Рамазан.

Как сообщает в среду Trend, об этом Эрдоган сказал в ходе неформальной встречи лидеров стран-участниц Тюркского совета.

"В результате 44-дневной войны Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева положил конец 30-летней оккупации. Карабах воссоединился с Азербайджаном", - отметил он.