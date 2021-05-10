Международные организации проинформированы о преступлениях армян против мирных граждан Азербайджана – Генпрокурор

БАКУ /Trend/ - Международные организации проинформированы о преступлениях, совершенных Арменией против мирного населения Азербайджана.

Об этом сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, передает в понедельник Trend.

По его словам, с первого дня конфликта в этом направлении были приняты соответствующие меры, предприняты шаги в правовой плоскости.

«Иски о преступлениях, совершенных Арменией против мирного населения, будут подаваться как в порядке уголовного преследования, так и гражданского производства», – отметил Кямран Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)