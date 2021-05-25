Будет учреждено посольство Азербайджана в Боснии и Герцеговине
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании 25 мая обсудил законопроект "Об учреждении посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине (в городе Сараево)", сообщает во вторник Trend.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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