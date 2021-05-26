Глава МИД Азербайджана выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ (ФОТО) (версия 2)

(первая версия 25 мая в 22:41)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в рамках рабочего визита в Австрию, сообщает Trend со ссылкой на азербайджанский МИД.

В ходе выступления Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с ОБСЕ.

Он также отметил важность уважения и соблюдения принципов, закрепленных в основных документах ОБСЕ, начиная с Хельсинкского заключительного акта.

Министр акцентировал внимание на военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных Арменией против Азербайджана, на деструктивном подходе Еревана к урегулированию конфликта на протяжении 28 лет, преступлениях, совершенных этой страной против азербайджанского гражданского населения во время 44-дневной войны.

Байрамов рассказал о контрнаступательной операции, начатой ВС Азербайджана 27 сентября прошлого года в ответ на военные провокации Армении, в результате которой Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

Он подчеркнул важность выполнения трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

По его словам, с устранением фактора оккупации на данном этапе появилась возможность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, что возможно на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ обеих стран.

В этом контексте была затронута возможность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Министр также отметил важность процессов постконфликтного восстановления, реконструкции и реинтеграции.

По словам главы ведомства, Азербайджан продолжит сотрудничество в этом направлении с исполнительными структурами ОБСЕ.

Он отметил, что урегулирование конфликта создало новые возможности для мира, безопасности и сотрудничества в регионе, и ОБСЕ также может внести свой вклад в эти процессы.

Затем слово было предоставлено постоянным представителям ряда стран-участниц ОБСЕ.

В своих выступлениях они отметили важность стабилизации ситуации в регионе после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и необходимость ее сохранения, принятия дальнейших шагов по укреплению мира, восстановления политического диалога на высоком уровне, принятия мер по укреплению доверия.

Также была подчеркнута важность проведения гуманитарных мероприятий, открытия транспортных связей в регионе, необходимость урегулирования недавней напряженности на азербайджано-армянской границе путем переговоров.

В ходе заседания Байрамов также ответил на необоснованные претензии к Азербайджану, озвученные армянской делегацией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)