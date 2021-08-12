Ряд принявших участие в Олимпиаде в Токио азербайджанских спортсменов и их тренеры награждены орденами и медалями

Политика 12 августа 2021 17:07 (UTC+04:00)
Ряд принявших участие в Олимпиаде в Токио азербайджанских спортсменов и их тренеры награждены орденами и медалями

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении членов Национальной олимпийской команды.

Согласно распоряжению, за достигнутые на XXXII летних Олимпийских играх в Токио высокие результаты и заслуги в развитии азербайджанского спорта награждены следующие азербайджанские спортсмены и их тренеры:

орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Стадник Мария Васильевна

орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

Агаев Рафаэль Махир оглу

Алиев Гаджи Азер оглу

Зарецкая Ирина Игоревна

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Альфонсо Домингес Лорен Берто Берто

Киндзерская Ирина

Гусейнов Рафиг Радик оглу

орденом «Эмек» 3-й степени

Агаев Аслан Логман оглу

Азимзаде Эльман Сулейман оглу

медалью «Терегги»

Джафаров Вусал Сафа оглу

Мамедов Анар Вахид оглу

Мамедов Орхан Расим оглу

Мамедов Рашад Низами оглу

Гусейнов Радик Рафиг оглу

Тараканов Александр Петрович

Хорта Домингез Умберто.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Россия и Узбекистан запустят особые скорые поезда для перевозки сельхозпродукции
Россия и Узбекистан запустят особые скорые поезда для перевозки сельхозпродукции
Крупные предприятия Узбекистана наращивают добычу угля
Крупные предприятия Узбекистана наращивают добычу угля
Узбекистан значительно увеличил импорт кожаных изделий из Турции
Узбекистан значительно увеличил импорт кожаных изделий из Турции
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В I полугодии 2021 г. экспорт ненефтяной продукции Азербайджана в Италию превысил 35% от всего объема Экономика 17:10
Ряд принявших участие в Олимпиаде в Токио азербайджанских спортсменов и их тренеры награждены орденами и медалями Политика 17:07
Пять тренеров Национальной олимпийской команды Азербайджана награждены "Почетным дипломом Президента" - Распоряжение Политика 16:57
Определились размеры вознаграждений для азербайджанских спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Олимпиаде в Токио Политика 16:51
Ненефтяные доходы госбюджета Азербайджана выросли в I полугодии Финансы 16:47
Наибольший вред от коронавируса – возникновение острой почечной недостаточности – азербайджанский врач Общество 16:47
В Азербайджане создается Карабахское главное региональное управление архитектуры и градостроительства – Указ Политика 16:34
В Баку проходит заключительная конференция по планированию международных учений Üç Qardaş - 2021 Политика 16:23
В Азербайджане проведена встреча с молодежью на тему «Постпандемические реалии и молодые предприниматели: текущая ситуация и перспективы» (ФОТО) Экономика 16:14
Международному аэропорту в Гяндже присвоен новый код IATA Транспорт 16:12
Создается временный реестр построек на освобожденных территориях Азербайджана - Указ Политика 16:10
Азербайджанский Джиртдан стал героем "Машиных сказок" в России (ФОТО/ВИДЕО) Интересное 16:10
Иран наращивает импорт турецкой стали Турция 15:58
ОПЕК снизила прогнозы по добыче жидких углеводородов в Азербайджане Энергетика 15:56
Региональные подразделения налоговых органов Азербайджана перевыполнили прогноз на 19,1% Финансы 15:51
В Грузии выявлено более 5 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 15:38
МИД Азербайджана ответил на заявление армянской стороны Политика 15:32
«Уральские авиалинии» начнут летать из Перми в Азербайджан Транспорт 15:27
На страховом рынке Азербайджана зафиксирован рост сборов по ОСАГО Финансы 15:25
В Азербайджане сняли фильм "Если я забуду тебя, о Иерусалим" Культура 15:18
МЭА снизило прогноз по нефтедобыче в Азербайджане на 2021 г. Энергетика 15:16
В Азербайджане обе дозы вакцины от коронавируса получили более 2,3 млн человек Общество 15:15
В Азербайджане число инфицированных коронавирусом за сутки превысило 2500 Общество 15:08
Дашогузская хлопкопрядильная фабрика Туркменистана назвала объемы производства пряжи Бизнес 15:08
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил Олжасу Сулейменову книгу под названием «Карабах до и после оккупации» Политика 15:06
В грузинском муниципалитете открылась новая животноводческая ферма Бизнес 15:05
Диверсификация в сфере возобновляемой энергетики является ключевой целью для Грузии - Ener-t Энергетика 15:03
Армения ставит под угрозу жизни мирных жителей приграничных территорий Азербайджана - омбудсмен Политика 14:58
МЭА оценило соблюдение Азербайджаном соглашения ОПЕК+ Энергетика 14:49
В Грузии запущен новый портал для инфицированных коронавирусом Грузия 14:48
В Азербайджане число операций по p2p выросло до нескольких миллионов благодаря кампании E-PUL и MasterCard Экономика 14:37
В Туркменистане работают над вопросами рационального использования воды в хлопковой отрасли Бизнес 14:31
USAID реализует новую пятилетнюю энергетическую программу по Грузии Энергетика 14:22
Президент Ильхам Алиев принял выдающегося казахского поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:08
Россия и Узбекистан запустят особые скорые поезда для перевозки сельхозпродукции Бизнес 13:54
Завтра в Баку будет до 40 градусов тепла Общество 13:44
В Баку содержание пыли в воздухе в разы превышает норму Общество 13:13
Спрос банков Азербайджана на валюту увеличился Финансы 13:08
Всемирно известные врачи проведут в Баку обследование участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Общество 12:58
USAID оказывает поддержку Грузии в развитии энергосектора Энергетика 12:51
Доля промышленности в ВВП Азербайджана выросла с начала года Бизнес 12:48
Названо положительное сальдо торгового баланса Азербайджана в I полугодии Экономика 12:37
В Азербайджане создаются новые экотуристические маршруты Экономика 12:36
Госкомстат обнародовал рост ВВП Азербайджана с начала года Финансы 12:21
Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на четверть Экономика 12:05
Уранодобывающая компания Казахстана закупит компрессорную установку Тендеры 12:03
Турция сократила экспорт готовой одежды в Иран Турция 12:02
Работа предпринимателей на освобожденных территориях Азербайджана станет основным направлением деятельности Агентства по развитию МСБ (ФОТО) Бизнес 11:54
Азербайджанский режиссер вошел в состав жюри Сараевского кинофестиваля Культура 11:46
Названы сроки завершения строительства железной дороги, соединяющей три провинции в Турции (Эксклюзив) Турция 11:43
Концепция Алятской СЭЗ основывается на мировой практике и высоких технологиях Экономика 11:26
Обнародованы перевозки автомобилей между турецким портом Хайдарпаша и украинским Черноморском Турция 11:22
SOCAR возобновила поставки нефтепродуктов производства «Роснефти» Энергетика 11:20
ЕАБР выразил готовность в реализации Национальной товаропроводящей сети Казахстан 11:12
В Кыргызстане с 1 октября планируют увеличить пенсии Кыргызстан 11:04
Названы данные по внешнеторговому обороту Узбекистана с Азербайджаном в 2021 г. Экономика 11:02
РФ выделит Таджикистану более $1 млн на строительство погранзаставы на границе с Афганистаном Таджикистан 11:00
Крупные предприятия Узбекистана наращивают добычу угля Бизнес 10:59
Стоимость азербайджанской нефти превышает $70 за баррель Финансы 10:53
Российский банк о влиянии монетарных факторов на инфляцию в Азербайджане во II полугодии Финансы 10:25
На западе Туркменистана сдано в эксплуатацию новое водохранилище Строительство 10:17
Названы данные по перевозкам автомобилей между портами Мерсин и Хайфа Турция 10:04
В Азербайджане существенно выросло кредитование строительного сектора Финансы 09:56
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии – минобороны Политика 09:44
Казахстанское угледобывающее предприятие закупит сварочные электроды Тендеры 09:39
Названы факторы, повлиявшие на объем валютных активов Национального фонда Казахстана Казахстан 09:30
Михаил Гусман о Нарухито — императоре Японии в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО) Другие страны 09:26
Для хранения вакцин, используемых в Азербайджане, созданы все условия, соответствующие инструкциям производителя - замминистра (ФОТО) Общество 09:16
Центробанк Китая выпустит коллекционные монеты к 70-летию включения Тибета в состав КНР Другие страны 08:57
Власти Канады разрабатывают удостоверение вакцинации для поездок по стране и за рубеж Другие страны 08:42
Минздрав Бразилии намерен до конца года отменить требование ноcить маски Другие страны 08:24
Возобновляемые источники энергии – перспективная сфера сотрудничества между Австрией и Азербайджаном - министерство Энергетика 08:21
Данные по перевозкам через новый аэропорт Стамбула за январь–июнь 2021 г. Турция 08:00
Президент Эрдоган провел переговоры с рядом коллег Турция 07:43
B США одобрят третью дозу вакцины от COVID-19 для лиц с ослабленным иммунитетом США 07:38
Свыше 7,7 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане Казахстан 07:19
Выборы президента Гаити перенесли с 26 сентября на 7 ноября Другие страны 07:05
В Сенат США внесли проект об ограничении контроля Apple и Google над магазинами приложений ИКТ 06:43
Индия сообщила об успешном старте ракеты со спутником наблюдения Земли Другие страны 06:21
В МИД Мексики заявили, что власти и оппозиция Венесуэлы завершают подготовку к переговорам Другие страны 05:57
В КНР назвали безответственными заявления Госдепа США о трениях Китая с Литвой по Тайваню Другие страны 05:35
Шесть землетрясений магнитудой до 5,0 произошли рядом с Курильскими островами за сутки Россия 05:14
Число получивших предписание об эвакуации из-за ливней в Японии превысило 380 тыс. Другие страны 05:09
Восемь человек погибли после падения вертолета в России Россия 04:23
В Саудовской Аравии с 1 сентября вновь разрешат полную заполняемость самолетов Транспорт 04:02
McDonald’s обязует своих сотрудников в США привиться от COVID-19 к 27 сентября США 03:38
В Европе ликвидировали группу мошенников, выманивших у компаний €1 млн Европа 03:15
Крупнейший в истории Калифорнии пожар "Дикси" уничтожил более 1 тыс. зданий США 02:49
Инфляция в США прекратит свой рост по мере восстановления экономики страны - Байден Экономика 02:27
"Челси" во второй раз стал обладателем Суперкубка УЕФА Спорт 02:03
ВВС США нанесли несколько авиаударов в Афганистане за последние 24-48 часов Другие страны 01:39
Греческая полиция задержала 118 человек за поджоги лесов Европа 01:16
Более 4,2 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю В мире 00:58
Число стран со штаммом коронавируса "дельта" выросло за неделю со 135 до 142 В мире 00:41
Fitch изменило прогноз рейтинга Грузии с «Негативного» на «Стабильный» Бизнес 00:22
В Турции назвали расходы на реализацию проектов в сфере морского транспорта (Эксклюзив) Турция 00:01
Вооруженные силы Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии Политика 11 августа 23:53
Обнародованы перевозки автомобилей между турецким портом Чешме и итальянским Триестом Турция 11 августа 23:40
Здание Центра Гейдара Алиева освещено цветами флага Турции (ФОТО) Политика 11 августа 23:13
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,1 Другие страны 11 августа 23:12
Все новости